Khép lại giải tennis và pickleball quy mô hơn 800 VĐV

Giải tennis - pickleball Babolat Open Cup 2026 khép lại sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi, quy tụ hơn 800 vận động viên cùng gần 70 nghệ sĩ tham gia thi đấu.

Babolat Open Cup 2026 để lại dấu ấn với quy mô lớn và chất lượng chuyên môn cao.

Ngày 14/6, các nội dung cuối cùng của giải tennis - pickleball Babolat Open Cup 2026 diễn ra tại cụm sân Infinity (TP Thủ Đức, TP.HCM), khép lại một trong những sự kiện phong trào có quy mô lớn của năm với tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng .

Tâm điểm trong ngày thi đấu cuối là nội dung pickleball Celeb/KOLs, nơi gần 70 nghệ sĩ, người mẫu, hoa hậu, ca sĩ và nhà sáng tạo nội dung góp mặt. Những trận đấu diễn ra trong không khí sôi động, mang đến nhiều pha bóng hấp dẫn cho khán giả.

Ở nội dung Celeb Series A, đôi siêu mẫu Hữu Long và Huệ Kim giành chức vô địch sau màn ngược dòng kịch tính trước diễn viên Lợi Trần và Hoa hậu Lê Nhàn. Bị dẫn 8-13, Hữu Long và Huệ Kim thắng liền những điểm số quyết định để khép lại trận chung kết với tỷ số 15-13.

Trong khi đó, Nguyễn Thanh và Đào Lan Phương đăng quang ở nội dung Celeb Series B. Đôi đạo diễn Vũ Hồng Thắng và MC Thảo Nhi giành vị trí á quân.

Bên cạnh các nội dung pickleball, loạt trận chung kết tennis cũng diễn ra ở nhiều nhóm trình độ khác nhau. Nguyễn Minh Phát - Mai Duy Anh vô địch đôi nam 2000, Trần Minh Đương - Phạm Văn Khoa đứng đầu nội dung đôi nam 1900, còn Nguyễn Hoàng Kỷ - Nguyễn Cao Thanh Tùng đăng quang ở nội dung đôi nam 1750.

Giải đấu do Hồng Ân Sports phối hợp cùng Liên đoàn Quần vợt và Pickleball TP.HCM cùng các đơn vị đối tác tổ chức.

Với hơn 800 vận động viên từ chuyên nghiệp đến phong trào tham gia ở cả hai môn tennis và pickleball, Babolat Open Cup 2026 khép lại thành công, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao cộng đồng và tạo thêm sân chơi chất lượng cho những người yêu thích hai môn thể thao đang phát triển mạnh tại Việt Nam.