Sân chơi lớn cho cộng đồng tennis và pickleball

Giải Tennis - Pickleball Babolat Open Cup lần đầu tiên tổ chức thu hút gần 800 VĐV tham dự, với tổng giá trị giải thưởng vượt mốc một tỷ đồng.

Bên cạnh tennis, nội dung pickleball cũng thu hút sự quan tâm lớn từ người chơi.

Ngày 12/6, Giải Tennis - Pickleball Babolat Open Cup lần 1 năm 2026 chính thức khởi tranh tại cụm sân Infinity (TP.HCM) với các nội dung thi đấu môn tennis. Giải đấu do Hồng Ân Sports phối hợp cùng Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP.HCM, CLB Infinity Tennis & Pickleball và diễn đàn Tennis Infinity tổ chức.

Ngay trong lần đầu ra mắt, Babolat Open Cup tạo được sức hút đáng kể với cộng đồng người chơi khi quy tụ gần 800 VĐV đăng ký tranh tài. Tổng giá trị giải thưởng của giải vượt mốc một tỷ đồng.

Môn tennis diễn ra từ ngày 11 đến 14/6 với nhiều nội dung dành cho các nhóm trình độ khác nhau, từ đôi nam, đôi nam nữ đến nội dung Tennis Social dành cho những người mới làm quen với môn thể thao này.

Trong khi đó, các nội dung pickleball sẽ diễn ra vào ngày 14/6, gồm đôi hỗn hợp 4.9 và đôi hỗn hợp 5.4. Đây cũng là phần thi đấu được kỳ vọng thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ sự xuất hiện của nhiều gương mặt nổi tiếng.

Danh sách tham dự có các nghệ sĩ, người mẫu, hoa hậu và vận động viên quen thuộc như ca sĩ Khánh Phương, nhạc sĩ Dương Khắc Linh, diễn viên Đoàn Minh Tài, nam vương Đạt Kyo, siêu mẫu Hữu Long cùng cựu tuyển thủ bóng đá Việt Nam Mạc Hồng Quân.

Theo ban tổ chức, giải đấu được đầu tư đồng bộ từ hệ thống sân bãi, công tác điều hành chuyên môn đến đội ngũ trọng tài. Bên cạnh yếu tố thành tích, sân chơi này còn hướng tới mục tiêu kết nối cộng đồng người yêu thể thao và tạo thêm cơ hội giao lưu giữa các VĐV.

Sự xuất hiện của một giải đấu quy mô lớn với số lượng người tham gia đông đảo phần nào phản ánh sức phát triển mạnh mẽ của tennis và đặc biệt là pickleball tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Không còn là môn thể thao mang tính trào lưu, pickleball đang dần hình thành cộng đồng người chơi rộng khắp, kéo theo sự ra đời của nhiều giải đấu chuyên nghiệp hơn. Babolat Open Cup là một trong những ví dụ cho thấy xu hướng đó, đồng thời góp phần làm sôi động thêm bức tranh thể thao cộng đồng tại TP.HCM.