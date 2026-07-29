Tiền vệ 145 triệu bảng đồng ý đến Liverpool

Tiền vệ Bradley Barcola được cho là đã tiến thêm một bước quan trọng trên hành trình gia nhập Liverpool ở kỳ chuyển nhượng hè này.

Barcola ưu tiên gia nhập Liverpool.

Theo L'Equipe, tiền vệ cánh 23 tuổi bày tỏ mong muốn rời PSG trong kỳ chuyển nhượng hè này. Barcola không có ý định gia hạn hợp đồng hiện tại, vốn còn thời hạn đến năm 2028, bởi anh muốn tìm kiếm thử thách mới tại Premier League và xem đây là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp.

Nguồn tin trên cũng cho biết Barcola đã có cuộc trao đổi tích cực với HLV Andoni Iraola cùng một số lãnh đạo Liverpool về kế hoạch chuyển đến Anfield. Dù các bên chưa ký kết bất kỳ thỏa thuận chính thức nào, Barcola xác định Liverpool là điểm đến ưu tiên và hy vọng nguyện vọng cá nhân sẽ góp phần thúc đẩy thương vụ.

L'Equipe cho biết PSG sẵn sàng cân nhắc bán Barcola trong mùa hè này, song chỉ chấp nhận để anh ra đi nếu nhận được lời đề nghị vượt mốc 120 triệu euro (102,8 triệu bảng). Trong khi đó, The Times (Anh) lại cho rằng đội bóng nước Pháp muốn nhận đủ 145 triệu bảng mới đồng ý để Barcola ra đi.

Quá trình đàm phán giữa hai CLB vẫn chưa đạt được bước đột phá. Liverpool đã mở các cuộc tiếp xúc ban đầu với PSG nhưng còn cách khá xa mức định giá mà nhà vô địch nước Pháp đưa ra.

Nếu chuyển đến Liverpool, Barcola mong muốn được đảm bảo suất đá chính thường xuyên tại một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu. Đội chủ sân Anfield được xem là môi trường phù hợp để tuyển thủ Pháp hiện thực hóa mục tiêu đó.

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