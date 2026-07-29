Salah chưa thể có bến đỗ mới

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ dừng đàm phán sau khi không thể đáp ứng yêu cầu tài chính từ phía Mohamed Salah.

Besiktas tạm dừng đàm phán sau khi không thể thống nhất các điều khoản tài chính với phía Salah.

Besiktas rút khỏi cuộc đàm phán chiêu mộ Mohamed Salah dù hai bên từng có ba cuộc gặp và tiến gần đến một thỏa thuận. Theo Giám đốc thể thao Önder Özen, Besiktas đánh giá cao Salah cả về chuyên môn lẫn sức hút thương mại. Tuy nhiên, quá trình thương lượng nhanh chóng đi vào bế tắc khi hai bên bàn đến các điều khoản tài chính.

Phía đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng yêu cầu từ đại diện của Salah vượt quá giới hạn mà họ có thể chấp nhận. Besiktas không muốn phá vỡ cấu trúc lương hiện tại chỉ để hoàn tất một thương vụ gây tiếng vang.

CLB vì thế quyết định không nâng đề nghị và tạm rời bàn đàm phán. Dù vậy, cánh cửa vẫn chưa hoàn toàn khép lại nếu Salah chấp nhận những điều kiện cuối cùng được đưa ra.

Trước đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tiền đạo người Ai Cập có thể ký hợp đồng một năm, kèm điều khoản gia hạn. Mức thu nhập được nhắc đến vào khoảng 10-12 triệu euro mỗi mùa.

Tuy nhiên, Ramy Abbas, người đại diện của Salah, nhanh chóng phủ nhận thông tin hai bên đã đạt thỏa thuận. Những khác biệt về lương và các khoản đãi ngộ được cho là nguyên nhân chính khiến cuộc thương lượng đổ vỡ.

Salah hiện là cầu thủ tự do sau khi chia tay Liverpool vào cuối mùa giải 2025/26. Anh khép lại chín năm tại Anfield với 257 bàn thắng sau 442 lần ra sân.

Trong thời gian khoác áo đội bóng vùng Merseyside, Salah giành hai chức vô địch Premier League, một Champions League cùng nhiều danh hiệu lớn khác. Anh cũng trở thành một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Liverpool.

Ở tuổi 34, tiền đạo người Ai Cập vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng. Các CLB Saudi Arabia sẵn sàng đưa ra mức đãi ngộ lớn, trong khi Sporting Kansas City được nhắc đến như một lựa chọn tiềm năng tại Mỹ.

Besiktas từng hy vọng kinh nghiệm và danh tiếng của Salah sẽ giúp đội bóng nâng tầm cả trên sân cỏ lẫn thị trường thương mại. Tuy nhiên, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ không sẵn sàng đánh đổi sự ổn định tài chính cho một bản hợp đồng ngắn hạn.

Tương lai của Salah vì thế tiếp tục bỏ ngỏ. Sau khi rời Liverpool, anh vẫn chưa chọn được bến đỗ tiếp theo trong giai đoạn cuối sự nghiệp.