Không nhận ra Saka

Bukayo Saka gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo mới trong kỳ nghỉ hè sau World Cup 2026 và chuẩn bị cho mùa giải mới.

Saka quyết định cạo đầu sau World Cup 2026. Ảnh: Instagram.

Saka đăng tải hình ảnh trên Instagram với gương mặt lạnh lùng, đeo kính râm và mặc áo trắng. Cầu thủ 24 tuổi không còn bộ râu thường thấy, thay vào đó là mái đầu được cắt gọn hoàn toàn.

Ngôi sao tuyển Anh đã cạo gần như toàn bộ mái tóc quen thuộc, tạo diện mạo khác biệt trước khi trở lại hội quân cùng "Pháo thủ".

Đây là thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của Saka sau hành trình cùng tuyển Anh tại World Cup 2026. Theo quy định, các cầu thủ được nghỉ khoảng ba tuần trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.

Saka là một trong những nhân tố quan trọng giúp tuyển Anh tiến vào bán kết World Cup trên đất Mỹ, Canada và Mexico. Anh cũng ghi dấu ấn với cú hat-trick trong trận tranh hạng ba, nơi "Tam sư" đánh bại Pháp với tỷ số 6-4.

Tuy nhiên, hành trình World Cup của Saka cũng có nhiều tranh luận. HLV Thomas Tuchel từng gây bất ngờ khi hạn chế sử dụng cầu thủ chạy cánh của Arsenal ở một số trận đấu quan trọng.

Saka không đạt thể trạng tốt nhất trong giải đấu và thường xuyên bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị. Dù vậy, mỗi khi được trao cơ hội, anh vẫn tạo ra ảnh hưởng với khả năng đột phá và kiến tạo.

Ngôi sao Arsenal có ba đường chuyền thành bàn tại World Cup 2026. Anh kiến tạo trong trận ra quân gặp Croatia, sau đó tiếp tục tạo dấu ấn ở những vòng đấu tiếp theo.

Sau giải đấu, Saka sẽ trở lại dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta. Arsenal đang kỳ vọng anh tiếp tục là đầu tàu trên hàng công trong mùa giải mới, khi đội bóng hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương Premier League.

Highlights Anh 6-4 Pháp Sáng 19/7, Anh vượt qua Pháp 6-4 để giành vị trí thứ ba chung cuộc tại World Cup 2026.

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