PVF lần thứ năm vô địch U17 Quốc gia

PVF đánh bại Huế 3-0 trong trận chung kết để đăng quang U17 Quốc gia 2026.

PVF lần thứ năm đăng quang tại giải U17 Quốc gia sau màn trình diễn vượt trội trước Huế.

PVF khép lại giải đấu bằng màn trình diễn vượt trội trước Huế. Đội bóng của Học viện PVF kiểm soát thế trận, tạo sức ép liên tục và tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ.

Sự chủ động sớm được cụ thể hóa ở phút 19. Nam Hiếu áp sát và tung cú dứt điểm khiến thủ môn Huế không thể bắt gọn bóng. Đình Sơn có mặt đúng lúc, đệm bóng vào lưới trống để mở tỷ số.

Sau bàn thắng, PVF tiếp tục duy trì nhịp độ cao. Khả năng tranh chấp tốt cùng những pha phối hợp nhanh giúp đội bóng này làm chủ khu trung tuyến. Huế gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng và gần như không tạo được sức ép đáng kể trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Huế buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, lựa chọn này khiến hàng phòng ngự của đội bóng miền Trung để lộ thêm khoảng trống.

Phút 51, thủ môn Huế xử lý không dứt khoát sau một tình huống đá phạt. Sỹ Bách nhanh chân đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0 và giúp PVF nắm quyền kiểm soát hoàn toàn trận đấu.

Huế nỗ lực đẩy nhanh tốc độ trong thời gian còn lại nhưng không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Trong khi đó, PVF vẫn duy trì sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Đến phút 87, Sỹ Bách dứt điểm chính xác ở góc hẹp, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-0.

Chức vô địch phản ánh đúng hành trình ổn định của PVF tại giải năm nay. Đây là lần thứ năm đội bóng này đăng quang ở sân chơi U17 Quốc gia, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam.