Thái Nguyên T&T thắng nghẹt thở phút bù giờ

Ngọc Minh Chuyên ghi bàn ở phút 90+2, giúp Thái Nguyên T&T hạ Than KSVN 3-2 và tiếp tục bám đuổi ngôi đầu.

Vòng 9 giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 chứng kiến cả ba đội dẫn đầu cùng giành chiến thắng, qua đó duy trì thế đua tranh sít sao trên bảng xếp hạng.

Trận đấu kịch tính nhất diễn ra giữa Thái Nguyên T&T và Than KSVN. Đội chủ nhà vượt lên ở phút 17 khi Thúy Hằng đánh đầu chính xác sau quả phạt góc. Tuy nhiên, Nhật Lan nhanh chóng gỡ hòa bằng cú sút xa khoảng 35 m ở phút 28.

Ngay đầu hiệp hai, Than KSVN hoàn tất màn ngược dòng. Trúc Hương đột phá bên cánh phải rồi căng ngang để Hải Yến đặt lòng, nâng tỷ số lên 2-1.

Thái Nguyên T&T buộc phải dồn đội hình lên tấn công. Phút 69, Thúy Hằng tận dụng tình huống thủ môn Ái Vy đẩy bóng không dứt khoát để ghi bàn thứ hai, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Sức ép liên tục của đội chủ nhà chỉ được cụ thể hóa ở phút 90+2. Ngọc Minh Chuyên bật cao đánh đầu, ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc.

Ở trận đấu cùng giờ, Hà Nội I gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát của TP.HCM II. Sau hiệp một bế tắc, Biện Thị Hằng mở tỷ số bằng cú sút xa ở phút 56. Hải Yến nhân đôi cách biệt trước khi Ngọc Diệp ghi bàn danh dự, khép lại trận đấu với tỷ số 2-1.

TP.HCM I tiếp tục giữ ngôi đầu sau chiến thắng 7-0 trước Hà Nội II. Nhà đương kim vô địch có 22 điểm, hơn Hà Nội I ba điểm và Thái Nguyên T&T bốn điểm.