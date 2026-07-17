Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Croatia gửi đơn khiếu nại FIFA về trận thua Bồ Đào Nha

  • Thứ sáu, 17/7/2026 06:39 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Sau thất bại 1-2 trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/16 World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Croatia (HNS) chính thức gửi đơn lên FIFA, yêu cầu làm rõ hàng loạt quyết định của VAR.

Croatia dừng bước ở World Cup 2026 sau trận đấu nghẹt thở với Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Liên đoàn Bóng đá Croatia (HNS) gửi đơn khiếu nại tới FIFA sau trận thua Bồ Đào Nha ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Theo Sportske Novosti, lá đơn được gửi chỉ một ngày sau trận đấu với mục tiêu yêu cầu FIFA giải thích những quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài, đặc biệt là các tình huống can thiệp của VAR và ba bàn thắng không được công nhận.

Tờ báo địa phương của Croatia cho biết HNS không kỳ vọng thay đổi kết quả trận đấu. Thay vào đó, cơ quan quản lý bóng đá Croatia muốn FIFA làm rõ cách áp dụng luật nhằm tránh những tranh cãi tương tự trong tương lai.

Tình huống khiến Croatia bức xúc nhất là bàn gỡ hòa của Josko Gvardiol ở phút 103 bị từ chối. Nếu được công nhận, đội bóng áo caro đã san bằng tỷ số 2-2 trước Bồ Đào Nha.

Theo giải thích chính thức, công nghệ Connected Ball phát hiện bóng đã chạm Igor Matanovic trước khi đến chân Gvardiol. Dữ liệu này giúp xác định cầu thủ Croatia rơi vào thế việt vị.

Croatia ảnh 1

Bàn thắng của Gvardiol bị từ chối nhờ các công nghệ hiện đại áp dụng tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, HNS cho rằng FIFA chưa giải thích rõ bàn thắng bị hủy vì có pha chạm bóng của Matanovic hay vì pha chạm đó thực sự ảnh hưởng đến diễn biến tình huống. Liên đoàn Bóng đá Croatia muốn FIFA minh bạch hơn trong cách diễn giải luật đối với các pha bóng có sự hỗ trợ của công nghệ.

Ngoài ra, HNS cũng đặt dấu hỏi về cách xác định việt vị bằng công nghệ bán tự động. Đại diện Croatia cho rằng phần tóc của cầu thủ chỉ nên được tính là bộ phận hợp lệ để xác định việt vị trong những trường hợp đặc biệt, khi nó thực sự tác động đến quỹ đạo trái bóng.

Trước đó, FIFA từng khẳng định quyết định từ chối bàn thắng của Gvardiol là chính xác nhờ dữ liệu từ chip gắn trong bóng thi đấu kết hợp với hệ thống xác định việt vị bán tự động. Dù vậy, Croatia vẫn mong muốn nhận được lời giải thích chi tiết hơn để làm rõ quy trình xử lý của tổ VAR trong trận đấu này.

Modric cân nhắc hoãn giải nghệ

Sự trở lại của HLV Slaven Bilic có thể khiến Luka Modric tiếp tục sự nghiệp và kéo dài thời gian khoác áo tuyển Croatia.

17:23 14/7/2026

Croatia có HLV mới

Liên đoàn Bóng đá Croatia chính thức bổ nhiệm Slaven Bilic vào vị trí huấn luyện viên trưởng với hy vọng duy trì vị thế của đội tuyển.

19:29 13/7/2026

Croatia chia tay HLV trưởng

Huấn luyện viên Zlatko Dalic chính thức quyết định từ chức sau gần một thập kỷ gắn bó, khép lại chương huy hoàng nhất trong lịch sử bóng đá Croatia.

19:35 8/7/2026

Highlights Bồ Đào Nha 2-1 Croatia Sáng 3/7, Bồ Đào Nha có màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Croatia với tỷ số 2-1 để đi tiếp vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Croatia FIFA HNS tuyển Croatia Josko Gvardiol World Cup 2026 Bồ Đào Nha

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Lý do Mainoo bị lãng quên ở tuyển Anh

Lý do Mainoo bị lãng quên ở tuyển Anh

8 phút trước 07:13 17/7/2026

0

Vai trò của tiền vệ Kobbie Mainoo ở tuyển Anh bị truyền thông nước này đem ra mổ xẻ sau thất bại 1-2 trước Argentina tại bán kết World Cup 2026.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý