Croatia gửi đơn khiếu nại FIFA về trận thua Bồ Đào Nha

Sau thất bại 1-2 trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/16 World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Croatia (HNS) chính thức gửi đơn lên FIFA, yêu cầu làm rõ hàng loạt quyết định của VAR.

Croatia dừng bước ở World Cup 2026 sau trận đấu nghẹt thở với Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Liên đoàn Bóng đá Croatia (HNS) gửi đơn khiếu nại tới FIFA sau trận thua Bồ Đào Nha ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Theo Sportske Novosti, lá đơn được gửi chỉ một ngày sau trận đấu với mục tiêu yêu cầu FIFA giải thích những quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài, đặc biệt là các tình huống can thiệp của VAR và ba bàn thắng không được công nhận.

Tờ báo địa phương của Croatia cho biết HNS không kỳ vọng thay đổi kết quả trận đấu. Thay vào đó, cơ quan quản lý bóng đá Croatia muốn FIFA làm rõ cách áp dụng luật nhằm tránh những tranh cãi tương tự trong tương lai.

Tình huống khiến Croatia bức xúc nhất là bàn gỡ hòa của Josko Gvardiol ở phút 103 bị từ chối. Nếu được công nhận, đội bóng áo caro đã san bằng tỷ số 2-2 trước Bồ Đào Nha.

Theo giải thích chính thức, công nghệ Connected Ball phát hiện bóng đã chạm Igor Matanovic trước khi đến chân Gvardiol. Dữ liệu này giúp xác định cầu thủ Croatia rơi vào thế việt vị.

Bàn thắng của Gvardiol bị từ chối nhờ các công nghệ hiện đại áp dụng tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, HNS cho rằng FIFA chưa giải thích rõ bàn thắng bị hủy vì có pha chạm bóng của Matanovic hay vì pha chạm đó thực sự ảnh hưởng đến diễn biến tình huống. Liên đoàn Bóng đá Croatia muốn FIFA minh bạch hơn trong cách diễn giải luật đối với các pha bóng có sự hỗ trợ của công nghệ.

Ngoài ra, HNS cũng đặt dấu hỏi về cách xác định việt vị bằng công nghệ bán tự động. Đại diện Croatia cho rằng phần tóc của cầu thủ chỉ nên được tính là bộ phận hợp lệ để xác định việt vị trong những trường hợp đặc biệt, khi nó thực sự tác động đến quỹ đạo trái bóng.

Trước đó, FIFA từng khẳng định quyết định từ chối bàn thắng của Gvardiol là chính xác nhờ dữ liệu từ chip gắn trong bóng thi đấu kết hợp với hệ thống xác định việt vị bán tự động. Dù vậy, Croatia vẫn mong muốn nhận được lời giải thích chi tiết hơn để làm rõ quy trình xử lý của tổ VAR trong trận đấu này.

Highlights Bồ Đào Nha 2-1 Croatia Sáng 3/7, Bồ Đào Nha có màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Croatia với tỷ số 2-1 để đi tiếp vào vòng 16 đội World Cup 2026.