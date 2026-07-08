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Thể thao World Cup 2026

Croatia chia tay HLV trưởng

  • Thứ tư, 8/7/2026 19:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Huấn luyện viên Zlatko Dalic chính thức quyết định từ chức sau gần một thập kỷ gắn bó, khép lại chương huy hoàng nhất trong lịch sử bóng đá Croatia.

Zlatko Dalic rời tuyển Croatia sau 9 năm.

Liên đoàn Bóng đá Croatia (HNS) chính thức xác nhận việc ông Dalic rời khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia sau gần 9 năm gắn bó. Quyết định này đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn thành công rực rỡ, đưa bóng đá Croatia vươn tầm trở thành thế lực hàng đầu thế giới.

Trong thông cáo báo chí vừa phát đi, Liên đoàn Bóng đá Croatia dành những lời tri ân trang trọng nhất cho nhà cầm quân 59 tuổi với thông điệp: “Một sự khởi đầu khiêm tốn. Một hành trình khó quên. Một lời tạm biệt đầy tự hào".

Cơ quan quản lý bóng đá nước này nhấn mạnh việc HLV Dalic quyết định khép lại chương sự nghiệp thành công nhất của mình để nhường chỗ cho những thay đổi mới.

Nhà cầm quân 59 tuổi bắt đầu dẫn dắt Croatia từ năm 2017 và nhanh chóng tạo nên những cột mốc lịch sử. Dưới sự chỉ đạo của ông, đội bóng áo caro giành ngôi Á quân World Cup 2018 và huy chương đồng World Cup 2022, cùng hàng loạt suất tham dự vòng chung kết các giải đấu lớn.

HNS khẳng định: “Kết quả chứng minh phẩm chất huấn luyện xuất sắc của ông. Sự tôn trọng từ các cầu thủ, nhân viên và đối thủ nói lên rất nhiều điều về con người Dalic".

Liên đoàn cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự tận tụy của nhà cầm quân 59 tuổi cho Croatia cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Hiện tại, danh tính người kế nhiệm ông vẫn chưa được tiết lộ.

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Huy Trưởng

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