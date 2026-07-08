Lộ diện HLV mới của Bồ Đào Nha

HLV Jorge Jesus đang ở rất gần chiếc ghế thuyền trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi hai bên đạt được những bước tiến quan trọng trong quá trình đàm phán.

Jorge Jesus khả năng cao là HLV mới của tuyển Bồ Đào Nha.

Theo A Bola, chiến lược gia 71 tuổi dự kiến ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2030 để thay thế Roberto Martinez, người vừa chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026.

Nguồn tin cho biết Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) muốn hoàn tất mọi thủ tục trong vài ngày tới. Chủ tịch Pedro Proenca đang trực tiếp thúc đẩy quá trình đàm phán, với kỳ vọng Jorge Jesus sẽ được công bố là tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia trước cuối tuần.

Để nhận lời dẫn dắt Bồ Đào Nha, HLV Jorge Jesus được cho là chấp nhận cắt giảm đáng kể mức thu nhập. Cụ thể, ông sẽ nhận mức lương dưới 4,7 triệu USD mỗi năm (trước thuế) theo hợp đồng mới.

Con số này thấp hơn rất nhiều so với khoản đãi ngộ mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhận được trong thời gian dẫn dắt Al Nassr tại Saudi Arabia. Theo A Bola, Jorge Jesus từng hưởng mức lương khoảng 14 triệu USD mỗi năm tại CLB này, tức cao gần gấp ba lần so với thu nhập dự kiến ở đội tuyển quốc gia.

Việc Jorge Jesus chấp nhận giảm lương được xem là minh chứng cho mong muốn hiện thực hóa giấc mơ dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha. Nếu hợp đồng được ký kết, ông sẽ đồng hành cùng đội tuyển ở vòng loại và VCK Euro 2028, trước khi hướng đến mục tiêu lớn nhất là World Cup 2030. Đây là giải đấu được đồng đăng cai bởi Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Morocco.

Highlights Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha Rạng sáng 7/7, Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở vòng 16 đội, qua đó ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.