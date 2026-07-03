Nỗ lực bất thành của Modric

Giống Cristiano Ronaldo, Luka Modric bước vào trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia sáng 3/7 với niềm hy vọng lớn từ người hâm mộ. Đây cũng là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của cựu tiền vệ Real Madrid.

Thi đấu trong vai trò tiền vệ trung tâm lùi sâu, Modric không chỉ chịu trách nhiệm điều tiết nhịp độ trận đấu mà còn là cầu nối quan trọng giúp đội tuyển Croatia chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

Phút 59, đội trưởng Croatia phải nhận một tấm thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi chiến thuật cần thiết nhằm ngăn chặn pha phản công nguy hiểm từ Vitinha bên phía Bồ Đào Nha ngay tại khu vực giữa sân.

Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, tiền vệ mang áo số 10 liên tục thực hiện những quả phạt góc khó chịu với độ chính xác cao hướng về phía Matanovic, gây ra không ít sóng gió cho khung thành của thủ môn Diogo Costa.

Modric chuyền bóng chính xác 85%, tạo 2 cơ hội và 7 lần chuyền vào vùng cuối sân. Dù chỉ thắng 3/9 tranh chấp đất, anh vẫn đóng góp 8 pha thu hồi bóng cùng 4 đường chuyền dài chuẩn xác hỗ trợ Croatia vận hành lối chơi.

Dù Croatia phải chia tay giải đấu sau thất bại đầy cay đắng với tỷ số 1-2, màn trình diễn đẳng cấp của Modric vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ người hâm mộ vì những cống hiến vô giá của mình.

Sau giải đấu này, nhiều khả năng ngôi sao mang áo số 10 cũng sẽ tính đến chuyện giải nghệ. Anh có thể trở lại đội bóng cũ Real Madrid dưới một cương vị khác. Ban lãnh đạo "Los Blancos" sẵn sàng trao cho tiền vệ này trọng trách mới tại sân Bernabeu.

Sau khi trận đấu kết thúc, Ronaldo và Modric, hai người đồng đội cũ tại Real Madrid đã dành cho nhau những cái ôm đầy cảm động. Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục giấc mơ vô địch World Cup bằng cuộc chạm trán Tây Ban Nha vào ngày 7/7 ở vòng 16 đội.

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