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Thể thao World Cup 2026

Thông điệp của Ronaldo sau trận thắng Croatia

  • Thứ sáu, 3/7/2026 09:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cristiano Ronaldo đăng tải thông điệp ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc trên trang cá nhân, khẳng định chiến thắng là dành cho Diogo Jota và cả Bồ Đào Nha.

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Ronaldo tri ân Jota.

Ít phút sau khi trận đấu khép lại, siêu sao 41 tuổi đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh toàn đội Bồ Đào Nha chụp cùng chiếc áo số 21 của Diogo Jota, tiền đạo qua đời đúng một năm trước trong vụ tai nạn thương tâm.

Trong bức ảnh, Ronaldo đứng ở vị trí trung tâm và trực tiếp cầm chiếc áo đỏ mang số 21, trong khi toàn đội quây quần phía sau để tưởng nhớ người đồng đội xấu số. Đội trưởng Bồ Đào Nha viết: "Chúng ta chiến thắng vì chính mình, vì Diogo và vì Bồ Đào Nha! Tiến lên".

Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Chỉ sau chưa đầy nửa giờ đăng tải, bài viết nhận hơn 2,2 triệu lượt thích, hàng trăm nghìn bình luận và chia sẻ từ người hâm mộ khắp thế giới.

Nhiều CĐV cho rằng đây không chỉ là lời ăn mừng chiến thắng, mà còn là món quà tinh thần Ronaldo cùng các đồng đội muốn gửi tới Jota trong ngày đặc biệt. Trước đó, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, toàn đội Bồ Đào Nha tập trung giữa sân để thực hiện màn tri ân cố tiền đạo.

Bản thân Ronaldo cũng nhiều lần không giấu được sự xúc động. Anh khoác chiếc áo số 21 của Jota, cầm chiếc áo trong bức ảnh tập thể và dành những tràng pháo tay hướng lên khán đài như một lời tưởng nhớ người đồng đội từng sát cánh trong màu áo "Seleccao".

Sáng 3/7, Bồ Đào Nha ngược dòng thắng Croatia 2-1 để giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026. Đối thủ của Ronaldo và đồng đội là Tây Ban Nha.

Ronaldo sút tung lưới Croatia gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.

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Minh Nghi

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