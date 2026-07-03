Ronaldo đi vào lịch sử World Cup

Sáng 3/7, Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại khi thiết lập hàng loạt cột mốc chưa từng có trong lịch sử World Cup.

Ronaldo là cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân và ghi bàn ở vòng knock-out một kỳ World Cup.

Ở tuổi 41 và 147 ngày, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha không chỉ ghi bàn vào lưới Croatia mà còn đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lập công ở vòng knock-out của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chưa dừng lại ở đó, theo Squawka, Ronaldo còn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi từ 25 bàn thắng trở lên tại hai giải đấu lớn nhất thế giới và châu Âu cấp đội tuyển quốc gia là World Cup cùng Euro.

Ronaldo là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá góp mặt ở một trận đấu knock-out World Cup khi bước sang tuổi 41. Thành tích là minh chứng cho sự bền bỉ đáng kinh ngạc của siêu sao người Bồ Đào Nha sau hơn hai thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp.

Trong chiến thắng 2-1 trước Croatia tại vòng 32 đội World Cup 2026, Ronaldo ghi bàn từ chấm phạt đền, san bằng tỷ số 1-1 và mở ra màn ngược dòng cho Bồ Đào Nha. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp CR7 nổ súng ở một trận đấu thuộc vòng knock-out, sau khi toàn bộ 10 bàn thắng trước đó đều được ghi tại vòng bảng.

Pha lập công trước Croatia cũng nâng tổng số bàn thắng chính thức trong sự nghiệp của Ronaldo lên con số 976. Điều đó đồng nghĩa chủ nhân 5 Quả bóng vàng chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng đúng 24 pha lập công.

Ở tuổi 41, khi nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ giải nghệ từ lâu, Ronaldo vẫn là đầu tàu của "Seleccao" và không ngừng viết tiếp những trang sử mới. Trong hành trình chinh phục World Cup 2026, CR7 đang hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng chưa từng có trong lịch sử bóng đá.

Ronaldo sút tung lưới Croatia gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.