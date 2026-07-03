Câu nói của Ronaldo trước khi ghi bàn

Sáng 3/7, Cristiano Ronaldo khiến người hâm mộ xôn xao khi dường như thốt lên câu "Bismillah" trước quả phạt đền thành công.

Ronaldo lẩm bẩm điều gì đó trước khi sút phạt đền.

Ronaldo trở thành tâm điểm trong chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026. Phút 68, khi Bồ Đào Nha được hưởng phạt đền, Ronaldo bước lên chấm 11 m trong bầu không khí đầy áp lực. Trước khi lấy đà, máy quay truyền hình ghi lại khoảnh khắc anh tự nhủ điều gì đó.

Nhiều CĐV sau khi xem lại băng hình cho rằng CR7 nói "Bismillah". Đây là câu nói quen thuộc được nhiều người Hồi giáo sử dụng sử dụng trước khi bắt đầu một việc gì đó quan trọng.

Trên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng lan truyền. Nhiều người khẳng định họ nghe rõ Ronaldo thốt lên "Bismillah" trước khi tung cú sút đánh bại thủ thành Dominik Livakovic, quân bình tỷ số 1-1 cho Bồ Đào Nha.

Đây không phải lần đầu Ronaldo được cho là sử dụng cụm từ này trên sân cỏ. Kể từ khi chuyển sang khoác áo Al Nassr tại Saudi Arabia, anh nhiều lần bị bắt gặp nói "Bismillah" trước các tình huống đá phạt hoặc phạt đền như một cách lấy lại sự tập trung.

Bàn thắng vào lưới Croatia giúp Ronaldo tiếp tục viết nên cột mốc lịch sử. Anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở một kỳ World Cup, đồng thời là lần đầu tiên nổ súng tại vòng knock-out của giải đấu danh giá nhất hành tinh.

Trên sân BMO Field, Croatia mở tỷ số ở phút 53, trước khi Ronaldo gỡ hòa trên chấm 11 m. Tới phút 90+4, Goncalo Ramos ghi bàn quyết định đưa Bồ Đào Nha vào vòng 16 đội gặp Tây Ban Nha. Croatia còn đưa được bóng vào lưới đối thủ ở phút 90+13 nhưng bàn thắng không được công nhận.