Ramos rực sáng nhờ được Ronaldo hướng dẫn?

Khoảnh khắc Cristiano Ronaldo chỉ dẫn trực tiếp cho đàn em Goncalo Ramos trong quãng nghỉ uống nước nhanh chóng trở nên viral trên mạng xã hội.

Sau khi Bồ Đào Nha bị Croatia dẫn trước đến phút 62, HLV Roberto Martinez quyết định tung Ramos vào sân thay Joao Cancelo. Chỉ sáu phút sau, Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha.

Tận dụng quãng nghỉ uống nước, Ronaldo chủ động trao đổi với Ramos về cách tiếp cận khung thành Croatia. Khoảnh khắc này được một cổ động viên ghi lại từ khán đài và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Đến phút 90+4, chính Ramos là người ghi bàn quyết định, giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1 trước Croatia.

Khoảnh khắc Ronaldo chỉ dẫn Ramos gây sốt.

Trên mạng xã hội, hình ảnh Ronaldo ở tuổi 41 tận tình chỉ bảo người đàn em nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, thể hiện vai trò thủ lĩnh và tinh thần dẫn dắt của một cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Không chỉ ghi bàn, Ramos còn có màn trình diễn thuyết phục về chuyên môn. Tiền đạo này tung ra hai cú dứt điểm, chạm bóng 19 lần, đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 91% và thắng cả hai pha không chiến. Những con số cho thấy cầu thủ sinh năm 2001 không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ ghi bàn mà còn đóng góp tích cực vào lối chơi chung của toàn đội.

Trong bối cảnh World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là giải đấu cuối cùng của Ronaldo, hình ảnh CR7 tận tình dìu dắt lớp đàn em càng mang ý nghĩa đặc biệt. Bên cạnh những bàn thắng và kỷ lục cá nhân, siêu sao người Bồ Đào Nha đang để lại dấu ấn bằng kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng truyền cảm hứng cho thế hệ kế cận.

Bồ Đào Nha đang chiến đấu vì Ronaldo Trước giờ bóng lăn ở trận Bồ Đào Nha gặp Croatia, đoạn video phỏng vấn Vitinha bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội X sáng 2/7.