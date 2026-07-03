Ronaldo gây chú ý với thiết bị lạ trên tay

Thiết bị Cristiano Ronaldo đeo khi khởi động trước trận gặp Croatia trông giống đồng hồ nhưng thật ra lại không phải.

Thiết bị trên tay Ronaldo thu hút sự chú ý. Ảnh: Reuters.

Trong lúc khởi động trước trận Bồ Đào Nha gặp Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026 sáng 3/7, Cristiano Ronaldo khiến nhiều người tò mò khi xuất hiện với một thiết bị giống đồng hồ trên cổ tay.

Tuy nhiên, theo truyền thông Bồ Đào Nha, đó thực chất là Whoop - vòng đeo theo dõi sức khỏe và hiệu suất thể chất.

Thiết bị này không có màn hình hiển thị giờ như smartwatch thông thường. Nhiệm vụ chính của nó là thu thập dữ liệu bên trong cơ thể như nhịp tim, chất lượng giấc ngủ, mức độ căng thẳng và khả năng hồi phục sau vận động.

CR7 không chỉ là người sử dụng mà còn là nhà đầu tư và đại sứ thương hiệu của Whoop. Thiết bị có thể được đeo ở cổ tay, cánh tay hoặc dưới ngực, thậm chí giấu dưới băng cổ tay trong các trận đấu chính thức.

Một trong những tính năng nổi bật của Whoop là đưa ra chỉ số “Mức độ hồi phục” từ 0 đến 100%. Nếu chỉ số ở mức thấp, đội ngũ huấn luyện có thể điều chỉnh cường độ tập luyện để tránh quá tải cho cầu thủ.

Whoop cũng có khả năng phát hiện việc sử dụng đồ uống có cồn và đánh giá mức độ căng thẳng tinh thần. Thiết bị hoạt động theo mô hình thuê bao tháng hoặc năm, và ứng dụng sẽ bị khóa nếu người dùng ngừng gia hạn.

Ronaldo đồng thời là nhà đầu tư và đại sứ của thiết bị này. Ảnh: Reuters.

Thiết kế hoàn toàn bằng vải và cao su giúp Whoop đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của FIFA. Nhờ không có kim loại lộ ra ngoài, cầu thủ có thể sử dụng trong các trận đấu chính thức mà không vi phạm quy định.

Không chỉ Cristiano Ronaldo, nhiều vận động viên nổi tiếng khác cũng sử dụng thiết bị này. Tay vợt số một thế giới Aryna Sabalenka từng lên tiếng phản đối việc Australian Open cấm dùng Whoop trước trận đấu.

Còn tuyển thủ bóng chuyền Brazil Gabi Guimaraes cho biết thiết bị giúp cô quản lý giấc ngủ, nhịp tim và quá trình hồi phục như một “HLV cá nhân”.

Sự xuất hiện của Whoop trên cổ tay Cristiano Ronaldo cho thấy xu hướng ứng dụng công nghệ theo dõi sinh học ngày càng phổ biến trong thể thao đỉnh cao.

Bồ Đào Nha đang chiến đấu vì Ronaldo Trước giờ bóng lăn ở trận Bồ Đào Nha gặp Croatia, đoạn video phỏng vấn Vitinha bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội X sáng 2/7.