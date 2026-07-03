Ronaldo chia tay ĐTQG sau World Cup 2026?

Cristiano Ronaldo nhiều khả năng sẽ chính thức khép lại hành trình cùng đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi World Cup 2026 kết thúc.

Ronaldo cân nhắc chia tay ĐTQG. Ảnh: Reuters.

Thông tin này được chính chị gái của siêu sao 41 tuổi, Katia Aveiro, tiết lộ chỉ ít giờ trước cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại vòng 32 đội, khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, Katia Aveiro cho biết, theo nguồn tin mà bà tin tưởng, World Cup 2026 sẽ là giải đấu cuối cùng của Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia. Điều đó đồng nghĩa với việc chủ nhân 5 Quả bóng Vàng sẽ không góp mặt tại Euro 2028, khép lại hơn hai thập kỷ cống hiến cho bóng đá Bồ Đào Nha kể từ lần ra mắt vào năm 2003.

Nếu chia tay đội tuyển sau giải đấu năm nay, Ronaldo sẽ để lại một di sản đồ sộ. Anh đang là cầu thủ khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha nhiều nhất lịch sử với 232 lần ra sân, đồng thời giữ kỷ lục ghi 145 bàn thắng cho đội tuyển. Bên cạnh đó, CR7 còn góp công mang về ba danh hiệu lớn, gồm chức vô địch Euro 2016 và hai lần đăng quang UEFA Nations League.

Ronaldo đặt tham vọng vô địch World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, chiếc cúp vàng World Cup vẫn là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của Ronaldo. Chính vì thế, giải đấu trên đất Bắc Mỹ được xem là cơ hội cuối cùng để anh hoàn tất sự nghiệp lẫy lừng bằng chức vô địch thế giới cùng đội tuyển quê hương.

Katia Aveiro cũng lên tiếng bảo vệ em trai trước những chỉ trích kéo dài suốt nhiều năm. Bà khẳng định những người thực sự yêu bóng đá đều phải ghi nhận những gì Ronaldo đã làm được trong hơn 20 năm thống trị sân cỏ.

Chị gái của tiền đạo này đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến hành trình phi thường của Ronaldo và tin tưởng đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục tiến xa tại World Cup 2026, bất kể đối thủ ở vòng đấu tiếp theo là ai.

Bồ Đào Nha đang chiến đấu vì Ronaldo Trước giờ bóng lăn ở trận Bồ Đào Nha gặp Croatia, đoạn video phỏng vấn Vitinha bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội X sáng 2/7.