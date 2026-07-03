Tây Ban Nha vào vòng 1/8 World Cup sau trận thắng 3-0

Rạng sáng 3/7, đoàn quân của HLV Luis De La Fuente thắng thuyết phục trước Áo ở vòng 32 đội World Cup.

Không chỉ giành vé vào vòng trong, Tây Ban Nha duy trì thành tích chưa để thủng lưới bàn nào kể từ đầu giải, đồng thời nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 14.

Ngay từ những phút đầu, Tây Ban Nha đã chủ động áp đặt thế trận bằng lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. Lamine Yamal liên tục khuấy đảo hàng thủ Áo, trong khi Aymeric Laporte tạo ra nhiều sóng gió từ các tình huống cố định. Đội bóng xứ bò tót từng đưa được bóng vào lưới đối phương sau pha dứt điểm của Marc Cucurella, nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài xác định thủ môn Alexander Schlager đã bị phạm lỗi.

Sức ép không ngừng nghỉ cuối cùng cũng mang lại thành quả ở cuối hiệp một. Từ đường chuyền chuẩn xác của Cucurella ở phút 36, Mikel Oyarzabal lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số, nâng thành tích ghi bàn của anh lên 24 pha lập công trong 16 trận quốc tế gần nhất. Trước khi hiệp đấu khép lại, Alex Baena còn đưa bóng dội xà, trong khi Yamal bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt trong gang tấc.

Tây Ban Nha quá mạnh so với Áo.

Sau giờ nghỉ, Áo nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và từng khiến hàng thủ Tây Ban Nha thót tim với cú đánh đầu vọt xà của Sasa Kalajdzic. Tuy nhiên, sự khác biệt về đẳng cấp nhanh chóng được thể hiện. Pedro Porro ghi bàn thắng cấp tuyển đầu tiên trong sự nghiệp bằng một pha đánh đầu từ đường kiến tạo của Baena, giúp Tây Ban Nha nắm chắc chiến thắng. Đến phút 89, Oyarzabal hoàn tất cú đúp sau thêm một pha kiến tạo của Cucurella, khép lại màn trình diễn hoàn hảo của "La Roja".

Với chiến thắng 3-0, Tây Ban Nha hiên ngang tiến vào vòng 16 đội và sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia. Trong khi đó, hành trình của Áo dừng lại, nhưng việc lần đầu góp mặt ở vòng knock-out World Cup kể từ năm 1954 vẫn là dấu mốc đáng tự hào đối với đoàn quân của HLV Ralf Rangnick.

Highlights Uruguay 0-1 Tây Ban Nha Sáng 27/6, Tây Ban Nha đánh bại Uruguay 1-0 ở lượt cuối bảng H World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng.