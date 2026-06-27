Cú sốc với tuyển Tây Ban Nha

Tuyển Tây Ban Nha đối diện nguy cơ thiếu vắng hai cầu thủ tấn công Nico Williams và Yeremy Pino đến hết World Cup 2026.

Williams nguy cơ nghỉ hết giải. Ảnh: Reuters.

Tây Ban Nha khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Uruguay để giành ngôi nhất bảng H. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Luis de la Fuente không trọn vẹn khi đội bóng hứng chịu hai ca chấn thương đáng lo ngại của Nico Williams và Yeremy Pino.

Theo Marca, Williams cảm thấy đau ở vùng cơ và phải nhờ đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Trong khi đó, Pino gặp chấn thương sau một pha ngã mạnh nhưng vẫn nén đau thi đấu đến hết trận, trước khi rời sân với cánh tay được cố định bằng đai.

Sau trận đấu, HLV De la Fuente thừa nhận ông đặc biệt lo lắng về tình trạng của hai học trò. Chiến lược gia 64 tuổi cho biết Williams có thể chỉ bị căng cơ hoặc quá tải, trong khi trường hợp của Pino nghiêm trọng hơn. Theo Marca, cả Williams và Pino đều có khả năng cao phải nghỉ thi đấu đến hết World Cup 2026.

Trong số hai cầu thủ này, Williams từng gây ấn tượng mạnh tại EURO 2025, góp công lớn giúp Tây Ban Nha lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, tiền đạo của Athletic Bilbao không đạt phong độ tốt ở mùa giải 2025/26. Tới World Cup 2026, Williams mới thi đấu tổng cộng 46 phút sau ba trận gặp Uruguay, Saudi Arabia và Cape Verde, chưa ghi bàn hay có pha kiến tạo nào.

Trong trường hợp xấu nhất mất cả Williams và Pino, HLV De la Fuente sẽ thiếu đi những nhân tố có khả năng tạo đột biến từ băng ghế dự bị. Khi đó, ông sẽ tiếp tục trông chờ vào những gương mặt quen thuộc như Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal hay Ferran Torres.

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