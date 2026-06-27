Dembele phiên bản Quả bóng Vàng xuất hiện

Cú hat-trick trước Na Uy không chỉ là màn bùng nổ của Ousmane Dembele, mà còn là lời tuyên bố về một phiên bản đã trưởng thành, lạnh lùng và khó đoán hơn.

Dembele biến trận gặp Na Uy thành sân khấu riêng với cú hat-trick trong hiệp một.

Dembele từng là kiểu cầu thủ khiến người xem vừa mê mẩn vừa sốt ruột. Anh có tốc độ, kỹ thuật, hai chân như một, khả năng qua người hiếm thấy và luôn tạo cảm giác điều gì đó đặc biệt sắp xảy ra.

Nhưng trong nhiều năm, thứ đặc biệt ấy thường đến không đều. Một pha rê bóng làm nổ tung khán đài có thể đi kèm một quyết định vội vàng. Một cú ngoặt bóng khiến hậu vệ mất phương hướng có thể kết thúc bằng đường chuyền sai nhịp.

Trước Na Uy, Dembele đưa ra câu trả lời khác. Không còn là vẻ đẹp dang dở. Không còn là tiềm năng chờ được khai phá. Đó là một màn trình diễn gọn, sắc và tàn nhẫn.

Khi Dembele không còn là cầu thủ của những khoảnh khắc dang dở

Ba bàn trong hiệp một là cách Dembele biến trận đấu thành sân khấu riêng. Anh ghi bàn đầu bằng chân phải trong vòng cấm đông người.

Bàn thứ hai là cú cứa lòng vào góc xa từ ngoài vùng cấm. Bàn thứ ba đến sau pha xử lý kỹ thuật trong không gian hẹp, trước khi anh đặt lòng chân trái xuyên qua hàng thủ Na Uy.

Ba bàn, ba kiểu dứt điểm, hai chân khác nhau, cùng một thông điệp: rất khó đọc được Dembele khi anh đã vào guồng.

Đó chính là điểm khiến anh trở nên đáng sợ. Với nhiều cầu thủ tấn công, hậu vệ có thể ép họ vào chân không thuận. Với Dembele, khái niệm ấy gần như vô nghĩa. Anh có thể sút bằng chân phải hoặc chân trái mà không cần đổi nhịp quá rõ. Thủ môn không biết phải nghiêng người sớm về đâu. Hậu vệ không chắc nên bịt góc nào. Chỉ một tích tắc do dự, bóng đã đi vào góc xa.

Khi Dembele vào guồng, hàng thủ đối phương gần như không biết anh sẽ dứt điểm bằng chân nào.

Cú hat-trick ấy càng đặc biệt nếu nhìn vào chỉ số. Theo phân tích được nhắc đến, ba bàn của Dembele có tổng xG chỉ 0,19. Nói cách khác, đó không phải chuỗi cơ hội mười mươi được dọn sẵn.

Dembele đã biến những tình huống không quá rõ ràng thành bàn thắng bằng chất lượng dứt điểm thuần túy. Ở đẳng cấp cao nhất, khác biệt đôi khi chỉ nằm ở đó: người bình thường cần cơ hội tốt để ghi bàn, còn ngôi sao lớn tự biến cơ hội nhỏ thành khoảnh khắc lớn.

Điều này có ý nghĩa lớn với tuyển Pháp. Trước trận gặp Na Uy, thống kê của Dembele trong màu áo "Les Bleus" không quá nổi bật: 8 bàn và 6 kiến tạo sau 61 lần khoác áo đội tuyển. Bàn vào lưới Iraq trước đó mới là pha lập công đầu tiên của anh sau 20 trận tại các giải đấu lớn. Truyền thông Pháp có lý do để đòi hỏi nhiều hơn, bởi Dembele ở CLB và Dembele trên tuyển từng là hai hình ảnh không hoàn toàn trùng khớp.

Nhưng tại Foxboro, khoảng cách ấy được kéo lại gần. Phiên bản Dembele từng bùng nổ ở PSG dưới tay Luis Enrique đã xuất hiện trong màu áo Pháp.

Phiên bản mới của một ngôi sao lớn

Sự thay đổi của Dembele - tân chủ nhân Quả bóng Vàng - không chỉ nằm ở số bàn thắng. Nó bắt đầu từ cách anh tiếp cận trận đấu. Ở PSG, dưới thời Luis Enrique, Dembele không còn là cầu thủ chạy cánh thuần túy sống bằng cảm hứng. Khi được sử dụng như người thay thế Kylian Mbappe ở vị trí trung phong, anh học cách chơi trực diện hơn, chịu trách nhiệm nhiều hơn và tham gia vào cấu trúc pressing của cả đội.

Phiên bản lạnh lùng của Dembele giúp sức mạnh tấn công tuyển Pháp trở nên đáng sợ hơn.

Hình ảnh Dembele gây áp lực lên Yann Sommer trong trận chung kết Champions League 2025 từng được xem như biểu tượng cho sự chuyển dịch ấy. Một cầu thủ vốn được nhớ đến nhiều vì những pha xử lý ngẫu hứng bắt đầu trở thành người dẫn nhịp pressing từ tuyến đầu. Anh không chỉ chờ bóng để tạo khác biệt. Anh chủ động đi tìm trận đấu, đi tìm đối thủ, đi tìm khoảnh khắc để bẻ gãy hệ thống phòng ngự.

Đó là chi tiết quan trọng. Một Dembele biết pressing, biết hy sinh và biết chọn thời điểm tăng tốc nguy hiểm hơn nhiều so với Dembele chỉ chơi bằng bản năng. Khi tài năng được đặt vào một cấu trúc rõ ràng, sự hỗn loạn mà anh tạo ra trước khung thành đối phương trở thành thứ vũ khí có kiểm soát.

Với tuyển Pháp, sự bùng nổ này đến đúng lúc. Kylian Mbappe vẫn là cái tên khiến mọi hàng thủ phải dè chừng. Michael Olise đang vào phom. Những mũi nhọn khác cũng đã lên tiếng. Nhưng khi Dembele mang phong độ cấp CLB lên đội tuyển, Pháp không chỉ có thêm một lựa chọn. Họ có thêm một nguồn sát thương gần như không thể đoán trước.

Đó là vấn đề lớn cho mọi đối thủ. Nếu tập trung quá nhiều vào Mbappe, họ sẽ để lộ khoảng trống cho Dembele. Nếu ép biên, Dembele có thể ngoặt vào trong và dứt điểm bằng bất kỳ chân nào. Nếu lùi sâu, anh có thể nhận bóng ở rìa vùng cấm và tung cú sút bất ngờ. Nếu dâng cao, tốc độ của anh đủ để xé toang khoảng trống phía sau.

Một cầu thủ như thế không cần chạm bóng quá nhiều để định đoạt trận đấu. Anh chỉ cần vài giây, vài mét trống và một hậu vệ phán đoán sai hướng.

Cú hat-trick trong chiến thắng 4-1 của Pháp trước Na Uy vì thế không đơn thuần là một đêm đẹp của Dembele. Nó là tín hiệu cho thấy tuyển Pháp đang sở hữu một phiên bản lợi hại hơn của anh: trưởng thành hơn, quyết đoán hơn, lạnh hơn trước khung thành. Với một đội bóng vốn đã có chiều sâu tấn công đáng nể, đó là lời cảnh báo nặng ký gửi tới phần còn lại của giải đấu.

Dembele từng bị nhìn như một tài năng thất thường. Nhưng khi anh ghi ba bàn từ những cơ hội có xác suất thấp, bằng cả hai chân, trong một hiệp đấu gần như hoàn hảo, câu chuyện đã đổi khác. Đây không còn là Dembele của những tiếc nuối. Đây là Dembele biết kết thúc.