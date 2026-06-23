Mbappe tỏa sáng, tuyển Pháp giành vé vào vòng 32 đội

Sáng 23/6, tuyển Pháp đánh bại Iraq 3-0 nhờ cú đúp của Kylian Mbappe và bàn của Ousmane Dembele.

Sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội nhanh chóng được thể hiện ngay từ những phút đầu tiên. Pháp kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Iraq trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, đội bóng châu Á vẫn cho thấy sự kỷ luật đáng khen ngợi khi phòng ngự chặt chẽ và chỉ để thủng lưới một lần trong hiệp đấu đầu tiên.

Với đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu thế giới, Mbappe không mất nhiều thời gian để tạo ra khác biệt. Chưa đầy 15 phút sau tiếng còi khai cuộc, tiền đạo của Real Madrid nhận bóng từ Michael Olise trước vòng cấm rồi tung cú sút mạnh mẽ đưa bóng vào góc cao khung thành, đánh bại thủ môn Ahmed Basil.

Các hậu vệ Iraq không thể trụ vững trước hàng công mạnh bậc nhất thế giới hiện tại.

Sau bàn mở tỷ số, Pháp tiếp tục áp đảo nhưng không thể nhanh chóng gia tăng cách biệt. Mbappe thậm chí thử vận may bằng cú sút từ khoảng cách gần 45 m nhưng bóng đi vọt xà. Khi trận đấu chuẩn bị bước vào giờ nghỉ, một cơn giông lớn khiến hiệp hai phải tạm hoãn hai tiếng đồng hồ.

Trở lại sau thời gian gián đoạn, Iraq nhanh chóng tự làm khó mình khi mắc sai lầm nghiêm trọng. Đường chuyền ngang bất cẩn từ Ahmed Qasem vô tình tạo cơ hội để Ousmane Dembele kiến tạo cho Mbappe ghi bàn thứ hai, nâng tổng số pha lập công tại World Cup lên con số 16 sau 16 trận, chỉ kém 2 bàn so với kỷ lục của Lionel Messi.

Trong thời gian còn lại, Pháp hoàn toàn làm chủ trận đấu. Michael Olise đưa bóng chạm xà ngang trước khi Dembele hoàn tất chiến thắng 3-0 bằng cú dứt điểm hiểm hóc. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của đương kim Quả bóng vàng tại một giải đấu quốc tế lớn.

Với chiến thắng thứ hai liên tiếp, Pháp chính thức giành vé vào vòng knock-out. Trong khi đó, Iraq buộc phải đánh bại Senegal ở lượt trận cuối nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng viết tiếp câu chuyện lịch sử tại World Cup.