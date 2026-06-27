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Thể thao World Cup 2026

Phản ứng của báo chí Brazil trước trận gặp Nhật Bản

  • Thứ bảy, 27/6/2026 11:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Truyền thông Brazil kêu gọi đội nhà không được chủ quan trước Nhật Bản, đồng thời xác định Daichi Kamada là cầu thủ nguy hiểm nhất trước màn so tài ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Nhật Bản không phải đối thủ dễ dàng cho Brazil. Ảnh: Reuters.

Brazil bước vào vòng 32 đội World Cup 2026 với tâm thế của một ứng viên vô địch sau khi dẫn đầu bảng C, nhưng truyền thông nước này cho rằng "Selecao" không được phép xem nhẹ Nhật Bản.

Sau khi vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng F, đại diện châu Á sẽ tái ngộ Brazil trong trận đấu được dự báo không dễ cho cả đôi bên. Theo tờ Globo, thất bại 2-3 trước Nhật Bản ở trận giao hữu hồi tháng 10/2025 vẫn là ký ức khiến người Brazil ám ảnh. Khi đó, "Selecao" dẫn trước 2-0 nhưng vẫn để đối thủ lội ngược dòng. Vì vậy, truyền thông nước này nhấn mạnh Brazil phải bước vào trận đấu với sự tập trung tối đa nếu không muốn "cơn ác mộng" tái diễn.

Huyền thoại Zico, người từng dẫn dắt tuyển Nhật Bản giai đoạn 2002-2006, cũng theo dõi sát diễn biến bảng F. Sau khi Nhật Bản chính thức chạm trán Brazil ở vòng knock-out, ông chỉ đưa ra nhận xét ngắn gọn rằng mọi chuyện cần được chờ đợi trên sân cỏ. Ông cũng đánh giá Nhật Bản luôn thi đấu với tinh thần quyết liệt và khát khao chiến thắng.

Trong khi đó, ESPN dành sự chú ý đặc biệt cho đội bóng của HLV Hajime Moriyasu. Kênh thể thao này dẫn lại tuyên bố của thủ môn Suzuki Saito rằng mục tiêu duy nhất của Nhật Bản là giành chức vô địch, đồng thời nhận định đội bóng xứ sở mặt trời mọc đang sở hữu sự tự tin để cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào.

Theo truyền thông Brazil, Daichi Kamada là cái tên cần được phong tỏa. Tiền vệ đang đạt phong độ cao được xem là mắt xích nguy hiểm nhất trong lối chơi của Nhật Bản, và vô hiệu hóa anh có thể trở thành yếu tố quyết định kết quả cuộc đối đầu giữa hai đội vào ngày 30/6.

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Đào Trần

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