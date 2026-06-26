Raphinha phát hiện cú sốc tài chính giữa World Cup

Tiền đạo Raphinha được cho là phát hiện vấn đề nghiêm trọng liên quan đến nguồn thu bản quyền hình ảnh trong lúc cùng tuyển Brazil dự World Cup.

Raphinha vướng rắc rối tài chính trong lúc cùng tuyển Brazil dự World Cup.

Raphinha trở thành tâm điểm chú ý sau khi truyền thông Brazil tiết lộ những rắc rối liên quan đến tình hình tài chính của anh.

Theo các báo cáo tại Brazil, cha của tiền đạo đang khoác áo Barcelona bị cáo buộc giữ lại tới 80% khoản thu từ bản quyền hình ảnh của cầu thủ này. Đây được xem là nguồn thu quan trọng với một ngôi sao bóng đá, bên cạnh tiền lương và các hợp đồng tài trợ cá nhân.

Sự việc được cho là chỉ bị phát hiện khi Raphinha cùng vợ tìm cách mua một biệt thự tại Tây Ban Nha. Trong quá trình hoàn tất giao dịch, cầu thủ người Brazil gặp những vấn đề tài chính nghiêm trọng. Từ đó, anh mới biết về tình trạng liên quan đến khoản tiền bản quyền hình ảnh.

Thông tin này xuất hiện trong thời điểm khá nhạy cảm, khi Raphinha đang cùng tuyển Brazil tham dự World Cup. Vụ việc vì thế càng thu hút sự chú ý, bởi nó không chỉ liên quan đến đời sống cá nhân của cầu thủ mà còn có thể ảnh hưởng đến tâm lý của anh trong giai đoạn quan trọng của giải đấu.

Hiện chưa có thêm chi tiết về phản ứng của Raphinha, gia đình anh hay Barcelona trước thông tin nói trên. Tuy nhiên, việc một cầu thủ đang thi đấu ở đẳng cấp cao vướng vào rắc rối tài chính ngay giữa World Cup khiến câu chuyện nhanh chóng lan rộng.

Raphinha là một trong những gương mặt đáng chú ý của tuyển Brazil. Vì vậy, những thông tin ngoài sân cỏ liên quan đến anh luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ và truyền thông.