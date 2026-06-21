Tình trạng chấn thương của Raphinha

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) vừa chính thức công bố kết quả xét nghiệm chấn thương của Raphinha sau trận thắng 3-0 Haiti sáng 20/6.

Thông báo từ CBF cho biết: “Trong buổi kiểm tra vào thứ Bảy, cầu thủ Raphinha được chẩn đoán dính chấn thương cơ ở vùng sau đùi phải. Hiện tại, tiền đạo này đã bắt đầu thực hiện phác đồ điều trị chuyên sâu dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ y tế đội tuyển quốc gia nhằm sớm trở lại thi đấu".

Đội hình của Carlo Ancelotti đang đối mặt tổn thất lớn khi Raphinha chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu cuối cùng tại bảng C gặp Scotland vào ngày 25/6. Theo AS, dù chưa bị loại khỏi danh sách chính thức tham dự giải đấu, khả năng tiếp tục cống hiến của tiền đạo này tại World Cup 2026 vẫn còn bỏ ngỏ.

Ban huấn luyện đội tuyển Brazil hiện đang nỗ lực tối đa với hy vọng Raphinha có thể hồi phục kịp thời nếu "Selecao" giành quyền vào chơi tại các vòng đấu loại trực tiếp. Việc giữ tên anh trong danh sách đăng ký cho thấy tầm quan trọng của ngôi sao này trong tính toán chiến thuật của Ancelotti.

Sự thiếu vắng Raphinha, người đóng vai trò then chốt trên hàng công, buộc Brazil phải có những điều chỉnh nhân sự cấp bách cho giai đoạn sắp tới. Tình hình hồi phục của cầu thủ thuộc biên chế Barcelona sẽ liên tục được cập nhật dựa trên phản ứng của cơ bắp với các liệu pháp điều trị đặc biệt.

Highlights Brazil 3-0 Haiti Brazil giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Haiti ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 sáng 20/6, qua đó vươn lên chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.