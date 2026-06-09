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Thể thao

Đề nghị 'bom tấn' cho Raphinha

  • Thứ ba, 9/6/2026 10:16 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Tiền đạo Raphinha trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng khi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các đội ở Saudi Pro League.

Raphinha và Barcelona nhận đề nghị "bom tấn". Ảnh: Reuters.

Theo Mundo Deportivo, các CLB hàng đầu Saudi Arabia sẵn sàng chi tới 80 triệu euro để thuyết phục Barcelona nhả ngôi sao người Brazil trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Ngoài ra, các đội bóng này còn chuẩn bị một bản hợp đồng có giá trị khổng lồ dành cho Raphinha.

Cụ thể, cầu thủ sinh năm 1996 được cho là có thể nhận mức lương cao gấp bốn lần thu nhập hiện tại tại Barcelona. Hiện tại, chân sút này nhận 320.000 euro mỗi tuần tại Camp Nou, theo Capology. Đứng sau kế hoạch này là Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), tổ chức đã góp phần đưa nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới đến thi đấu tại quốc gia Trung Đông trong những năm gần đây.

Dù vậy, thương vụ hiện vẫn chưa có nhiều tiến triển. Raphinha nhiều lần khẳng định mong muốn tiếp tục gắn bó với Barcelona, nơi anh còn hợp đồng đến năm 2028. Anh hiện tập trung cùng tuyển Brazil tham dự World Cup 2026.

Sự quan tâm từ Saudi Arabia không phải điều mới. Mùa hè năm ngoái, nhiều đội từng gửi những lời đề nghị rất hấp dẫn cho cả Barcelona lẫn Raphinha.

Tuy nhiên, cầu thủ này chọn ở lại Camp Nou sau cuộc trao đổi với HLV Hansi Flick. Chính Raphinha từng thừa nhận những đề nghị từ Saudi Arabia đủ sức thay đổi cuộc sống của anh và gia đình, nhưng niềm tin mà Flick dành cho anh trở thành yếu tố quyết định.

Phong độ xuất sắc tại Barcelona là lý do khiến giá trị của Raphinha tăng cao. Ở mùa 2024/25, anh ghi 34 bàn thắng và có 23 pha kiến tạo. Còn mùa vừa qua, dù chịu ảnh hưởng bởi chấn thương, anh vẫn đóng góp 21 bàn và 7 kiến tạo sau 33 trận.

Sự cao tay của Barcelona tại phiên chợ hè 2026 World Cup 2026 cùng một kỳ chuyển nhượng hứa hẹn nhiều biến động khiến Barcelona phải sớm tính toán nhân sự, nhằm tránh những xáo trộn và duy trì đà thăng tiến ở mùa giải 2026/27.

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Duy Luân

Raphinha Raphinha saudi arabia barcelona

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