Khoảnh khắc xúc động giữa Raphinha và Vinicius

Raphinha gặp chấn thương ở phút 39 trong trận đấu với Haiti. Hình ảnh Vinicius Junior chủ động dìu người đồng đội ra khỏi sân tạo nên một khoảnh khắc đẹp.

Vinicius Junior dìu Raphinha rời sân trong bối cảnh cầu thủ của Barcelona bị chấn thương.

Sáng 20/6, ở trận đấu với Haiti thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona buộc phải rời sân ở phút 39 sau một pha va chạm khiến cầu thủ này không thể tiếp tục thi đấu. Ngay khi nhận thấy mức độ nghiêm trọng, anh chủ động ra dấu xin thay người.

Trong lúc chờ đợi đội ngũ y tế hỗ trợ, một khoảnh khắc đẹp ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Vinicius nhanh chóng tiến lại gần để hỗ trợ người đồng đội rời sân.

Cử chỉ nâng đỡ và động viên của Vinicius dành cho cầu thủ thuộc biên chế Barcelona nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội, trở thành biểu tượng cho tinh thần đoàn kết của đội tuyển Brazil bất chấp sự kình địch ở cấp câu lạc bộ.

Về phía Raphinha, anh rời sân với vẻ mặt thất vọng và đau đớn rõ rệt. Ban huấn luyện đội tuyển Brazil đang theo dõi sát sao quá trình kiểm tra y tế để đánh giá mức độ tổn thương của cầu thủ này.

Quay trở lại với diễn biến trận đấu, thầy trò Ancelotti không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Haiti với tỷ số 3-0, qua đó tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng C. "Selecao" bằng điểm Morocco (4) nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Cunha khai thông thế bế tắc cho Brazil Bàn thắng của ngôi sao MU giúp Brazil vươn lên dẫn Haiti 1-0 ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của World Cup 2026 sáng 20/6.