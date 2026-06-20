Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Khoảnh khắc xúc động giữa Raphinha và Vinicius

  • Thứ bảy, 20/6/2026 10:00 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Raphinha gặp chấn thương ở phút 39 trong trận đấu với Haiti. Hình ảnh Vinicius Junior chủ động dìu người đồng đội ra khỏi sân tạo nên một khoảnh khắc đẹp.

Vinicius Junior dìu Raphinha rời sân trong bối cảnh cầu thủ của Barcelona bị chấn thương.

Sáng 20/6, ở trận đấu với Haiti thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona buộc phải rời sân ở phút 39 sau một pha va chạm khiến cầu thủ này không thể tiếp tục thi đấu. Ngay khi nhận thấy mức độ nghiêm trọng, anh chủ động ra dấu xin thay người.

Trong lúc chờ đợi đội ngũ y tế hỗ trợ, một khoảnh khắc đẹp ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Vinicius nhanh chóng tiến lại gần để hỗ trợ người đồng đội rời sân.

Cử chỉ nâng đỡ và động viên của Vinicius dành cho cầu thủ thuộc biên chế Barcelona nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội, trở thành biểu tượng cho tinh thần đoàn kết của đội tuyển Brazil bất chấp sự kình địch ở cấp câu lạc bộ.

Về phía Raphinha, anh rời sân với vẻ mặt thất vọng và đau đớn rõ rệt. Ban huấn luyện đội tuyển Brazil đang theo dõi sát sao quá trình kiểm tra y tế để đánh giá mức độ tổn thương của cầu thủ này.

Quay trở lại với diễn biến trận đấu, thầy trò Ancelotti không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Haiti với tỷ số 3-0, qua đó tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng C. "Selecao" bằng điểm Morocco (4) nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Cunha khai thông thế bế tắc cho Brazil Bàn thắng của ngôi sao MU giúp Brazil vươn lên dẫn Haiti 1-0 ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của World Cup 2026 sáng 20/6.

Đội đầu tiên bị loại ở World Cup 2026

Sáng 20/6, Haiti thua Brazil 0-3, qua đó trở thành đội đầu tiên dừng chân tại vòng bảng giải vô địch thế giới.

39 phút trước

Sao MU tỏa sáng trong trận thắng 3-0 của Brazil

Sáng 20/6, Matheus Cunha ghi hai bàn, giúp Brazil đánh bại Haiti ở bảng C World Cup 2026.

3 giờ trước

WAGs giàu nhất tuyển Brazil chơi đồng hồ xa xỉ

Virgínia Fonseca nhiều lần gây chú ý khi xuất hiện với các mẫu đồng hồ từ Jacob & Co, Richard Mille, Rolex.... Một số thiết kế trong bộ sưu tập của nàng WAGs có giá hàng triệu USD.

4 giờ trước

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

world cup brazil raphinha Tuyển Haiti world cup brazil raphinha

    Đọc tiếp

    Dong thai cua Neymar hinh anh

    Động thái của Neymar

    3 phút trước 10:22 20/6/2026

    0

    Dù không thể trực tiếp góp mặt trên sân, Neymar vẫn cho thấy sự đồng hành với tuyển Brazil trong chiến thắng 3-0 trước Haiti ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 sáng 20/6.

    CDV giong Neymar gay sot hinh anh

    CĐV giống Neymar gây sốt

    28 phút trước 09:57 20/6/2026

    0

    Một người hâm mộ có diện mạo giống Neymar thu hút sự chú ý của dư luận sau chiến thắng 3-0 của Brazil trước Haiti ở bảng C World Cup 2026 sáng 20/6.

    Phan ung cua Endrick khi bi tuoc ban thang hinh anh

    Phản ứng của Endrick khi bị tước bàn thắng

    32 phút trước 09:54 20/6/2026

    0

    Sáng 20/6, Endrick vỡ òa cảm xúc khi sút tung lưới Haiti ở trận ra mắt World Cup, nhưng niềm vui nhanh chóng biến thành tiếc nuối khi bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý