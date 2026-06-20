Khoảnh khắc xúc động giữa Raphinha và Vinicius

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Vinicius Junior dìu Raphinha rời sân trong bối cảnh cầu thủ của Barcelona bị chấn thương.
Sáng 20/6, ở trận đấu với Haiti thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona buộc phải rời sân ở phút 39 sau một pha va chạm khiến cầu thủ này không thể tiếp tục thi đấu. Ngay khi nhận thấy mức độ nghiêm trọng, anh chủ động ra dấu xin thay người.
Quay trở lại với diễn biến trận đấu, thầy trò Ancelotti không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Haiti với tỷ số 3-0, qua đó tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng C. "Selecao" bằng điểm Morocco (4) nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.