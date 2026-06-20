Đội đầu tiên bị loại ở World Cup 2026

Sáng 20/6, Haiti thua Brazil 0-3, qua đó trở thành đội đầu tiên dừng chân tại vòng bảng giải vô địch thế giới.

Cục diện bảng C.

Sau 2 trận đã đấu, Haiti để thua Scotland và Brazil lần lượt với tỷ số 0-1 và 0-3. Kết quả này khiến đại diện Trung Mỹ bị loại mà vẫn còn một trận chưa đấu.

Haiti sẽ gặp Morocco tại vòng cuối. Dù có giành chiến thắng, thầy trò HLV Sebastien Migne vẫn xếp bét bảng. Lý do bởi tại vòng bảng World Cup 2026, thành tích đối đầu là yếu tố được xét đến chỉ sau điểm. Hiện tại, cả Brazil và Morocco đều đã có 4 điểm.

Nếu ở lượt trận cuối, Haiti thắng Moroco, đồng thời Scotland thua Brazil thì lúc đó, Haiti và Scotland có cùng 3 điểm. Lúc này, Haiti vẫn xếp sau Scotland do kém thành tích đối đầu. Người hâm mộ Haiti chỉ còn hy vọng đội bóng quê hương có thể ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup kể từ năm 1974.

Cục diện bảng C, World Cup 2026 vẫn khó đoán. Ở lượt trận cuối, Brazil sẽ đối mặt rất nhiều thử thách khi chạm trán Scotland. "Vũ công Samba" phải giành ít nhất một điểm để giữ vị trí trong nhóm vào thẳng vòng knock-out.

Tại World Cup 2026, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt sẽ vào vòng loại trực tiếp. Đến sáng 20/6, đã có hai đội đồng chủ nhà, Mexico và Mỹ sớm có vé dự vòng 32 đội.