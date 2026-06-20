Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Đội đầu tiên bị loại ở World Cup 2026

  • Thứ bảy, 20/6/2026 09:46 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Sáng 20/6, Haiti thua Brazil 0-3, qua đó trở thành đội đầu tiên dừng chân tại vòng bảng giải vô địch thế giới.

World Cup anh 1

Cục diện bảng C.

Sau 2 trận đã đấu, Haiti để thua Scotland và Brazil lần lượt với tỷ số 0-1 và 0-3. Kết quả này khiến đại diện Trung Mỹ bị loại mà vẫn còn một trận chưa đấu.

Haiti sẽ gặp Morocco tại vòng cuối. Dù có giành chiến thắng, thầy trò HLV Sebastien Migne vẫn xếp bét bảng. Lý do bởi tại vòng bảng World Cup 2026, thành tích đối đầu là yếu tố được xét đến chỉ sau điểm. Hiện tại, cả Brazil và Morocco đều đã có 4 điểm.

Nếu ở lượt trận cuối, Haiti thắng Moroco, đồng thời Scotland thua Brazil thì lúc đó, Haiti và Scotland có cùng 3 điểm. Lúc này, Haiti vẫn xếp sau Scotland do kém thành tích đối đầu. Người hâm mộ Haiti chỉ còn hy vọng đội bóng quê hương có thể ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup kể từ năm 1974.

Cục diện bảng C, World Cup 2026 vẫn khó đoán. Ở lượt trận cuối, Brazil sẽ đối mặt rất nhiều thử thách khi chạm trán Scotland. "Vũ công Samba" phải giành ít nhất một điểm để giữ vị trí trong nhóm vào thẳng vòng knock-out.

Tại World Cup 2026, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt sẽ vào vòng loại trực tiếp. Đến sáng 20/6, đã có hai đội đồng chủ nhà, Mexico và Mỹ sớm có vé dự vòng 32 đội.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Sao MU tỏa sáng trong trận thắng 3-0 của Brazil

Sáng 20/6, Matheus Cunha ghi hai bàn, giúp Brazil đánh bại Haiti ở bảng C World Cup 2026.

3 giờ trước

Duy Anh

World Cup Tuyển Brazil Tuyển Haiti World Cup Brazil Haiti

    Đọc tiếp

    Dong thai cua Neymar hinh anh

    Động thái của Neymar

    1 phút trước 10:22 20/6/2026

    0

    Dù không thể trực tiếp góp mặt trên sân, Neymar vẫn cho thấy sự đồng hành với tuyển Brazil trong chiến thắng 3-0 trước Haiti ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 sáng 20/6.

    Khoanh khac xuc dong giua Raphinha va Vinicius hinh anh

    Khoảnh khắc xúc động giữa Raphinha và Vinicius

    23 phút trước 10:00 20/6/2026

    0

    Raphinha gặp chấn thương ở phút 39 trong trận đấu với Haiti. Hình ảnh Vinicius Junior chủ động dìu người đồng đội ra khỏi sân tạo nên một khoảnh khắc đẹp.

    CDV giong Neymar gay sot hinh anh

    CĐV giống Neymar gây sốt

    26 phút trước 09:57 20/6/2026

    0

    Một người hâm mộ có diện mạo giống Neymar thu hút sự chú ý của dư luận sau chiến thắng 3-0 của Brazil trước Haiti ở bảng C World Cup 2026 sáng 20/6.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý