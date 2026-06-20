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Thể thao World Cup 2026

Sao MU tỏa sáng trong trận thắng 3-0 của Brazil

  • Thứ bảy, 20/6/2026 07:14 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sáng 20/6, Matheus Cunha ghi hai bàn, giúp Brazil đánh bại Haiti ở bảng C World Cup 2026.

Sau màn ra mắt chưa thực sự thuyết phục với trận hòa 1-1 trước Morocco, Brazil bước vào cuộc đối đầu tại Philadelphia với áp lực phải giành trọn 3 điểm. HLV Carlo Ancelotti thực hiện một số thay đổi trong đội hình và nhanh chóng nhận được câu trả lời tích cực từ các học trò.

Brazil sớm đưa bóng vào lưới Haiti khi Raphinha tận dụng đường chuyền của Bruno Guimaraes để dứt điểm thành công, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, đội bóng áo vàng xanh không phải chờ lâu để có bàn mở tỷ số.

Phút 23, Vinicius tung cú sút đầy uy lực, buộc thủ môn Johny Placide phải cản phá, nhưng Matheus Cunha có mặt đúng lúc để đá bồi, vượt qua nỗ lực phá bóng của Hannes Delcroix và đưa Brazil vượt lên dẫn trước.

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Cunha thay Igor Thiago lĩnh xướng hàng công Brazil và sớm tạo khác biệt.

Cunha tiếp tục trở thành điểm sáng khi hoàn tất cú đúp không lâu sau đó. Nhận đường chuyền chính xác từ Vinicius, tiền đạo này tung cú sút mạnh vào góc gần, khiến thủ môn Haiti không có cơ hội cản phá.

Trước khi hiệp một khép lại, Vinicius tự mình ghi dấu ấn bằng một pha solo đẳng cấp. Ngôi sao của Real Madrid tận dụng khoảng trống khi hàng thủ Haiti dâng cao, bứt tốc vượt qua các hậu vệ rồi dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 3-0.

Sang hiệp hai, Haiti nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự và suýt thành công khi Ricardo Ade có cú đánh đầu nguy hiểm từ tình huống phạt góc. Tuy nhiên, Alisson Becker đã phản xạ xuất sắc để bảo vệ khung thành Brazil.

Brazil sau đó chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn giữ sạch lưới, lần đầu tiên trong năm 2026. Dù Endrick từng đưa bóng vào lưới, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị, "Vũ công Samba" vẫn hoàn thành mục tiêu quan trọng.

Với 4 điểm sau hai trận, Brazil cùng Morocco đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí đầu bảng C. Thầy trò Ancelotti sẽ bước vào trận cuối vòng bảng gặp Scotland với mục tiêu giành vé vào vòng 32 đội và tiếp tục hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thứ 6 trong lịch sử.

Cunha khai thông thế bế tắc cho Brazil Bàn thắng của ngôi sao MU giúp Brazil vươn lên dẫn Haiti 1-0 ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của World Cup 2026 sáng 20/6.

Đội đầu tiên bị loại ở World Cup 2026

Sáng 20/6, Haiti thua Brazil 0-3, qua đó trở thành đội đầu tiên dừng chân tại vòng bảng giải vô địch thế giới.

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Duy Anh

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