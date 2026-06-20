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Thể thao World Cup 2026

Ronaldo đáp trả

  • Thứ bảy, 20/6/2026 09:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giữa lúc tuyển Bồ Đào Nha bị đồn chia rẽ, Cristiano Ronaldo có động thái đầy ẩn ý và mạnh mẽ để bảo vệ Joao Neves cũng như khẳng định sự đoàn kết của toàn đội.

Ronaldo lên tiếng giữa tâm bão.

Những ngày qua, tiền vệ trẻ Joao Neves trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau một số phát biểu liên quan đến Ronaldo. Cầu thủ của PSG nhận hàng nghìn bình luận công kích từ người hâm mộ, làm dấy lên nhiều suy đoán về sự bất hòa giữa anh và đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Trước buổi tập mới nhất của đội tuyển, Ronaldo chủ động hướng về phía các phóng viên đang tác nghiệp và thực hiện cử chỉ: "Hãy tiếp tục nói đi". Hành động này được nhiều người xem là lời đáp trả dành cho những tin đồn lan truyền trong thời gian gần đây.

Đáng chú ý hơn, trong suốt buổi tập, Ronaldo và Joao Neves xuất hiện bên nhau với tâm trạng thoải mái. Hai cầu thủ thường xuyên trao đổi, trò chuyện và không hề cho thấy bất kỳ dấu hiệu căng thẳng nào.

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Bài đăng của Ronaldo thể hiện tinh thần đoàn kết của tuyển Bồ.

Sau khi buổi tập kết thúc, siêu sao 41 tuổi tiếp tục gửi đi thông điệp rõ ràng trên mạng xã hội. Ronaldo đăng tải hình ảnh chụp cùng các đồng đội, kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: "Luôn đoàn kết".

Trong bức ảnh được chia sẻ, Neves cũng xuất hiện nổi bật bên cạnh thủ quân tuyển Bồ Đào Nha. Động thái được xem như lời khẳng định đanh thép rằng nội bộ đội tuyển vẫn gắn kết, bất chấp những thông tin tiêu cực xuất hiện bên ngoài sân cỏ.

Sau trận ra quân chưa như kỳ vọng, Bồ Đào Nha đang chịu áp lực lớn từ dư luận. Trong bối cảnh đó, Ronaldo hiểu rằng sự đoàn kết là yếu tố quan trọng nhất nếu đội bóng muốn tiến xa tại World Cup 2026.

Streamer nổi tiếng thế giới đội nón lá Việt Nam cổ vũ Ronaldo gây sốt World Cup Streamer IShowSpeed gây chú ý mạng xã hội Việt Nam khi xuất hiện với chiếc nón lá vẽ hình Cristiano Ronaldo trong trận ra quân của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 rạng sáng 18/6.

Thông điệp của Ronaldo với phóng viên trong buổi tập mới nhất

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Minh Nghi

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