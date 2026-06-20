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Thể thao World Cup 2026

Thông điệp của Ronaldo với phóng viên trong buổi tập mới nhất

  • Thứ bảy, 20/6/2026 07:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cristiano Ronaldo có động thái đáng chú ý với giới truyền thông khi sức ép dành cho anh và tuyển Bồ Đào Nha ngày càng tăng sau trận ra quân thất vọng tại World Cup 2026.

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Trong buổi tập của tuyển Bồ Đào Nha ngày 19/6, siêu sao 41 tuổi gây chú ý khi ra hiệu yêu cầu phóng viên rời sân sau khoảng thời gian tác nghiệp được phép, trước khi cùng đồng đội bước vào phần tập kín. Ảnh: Reuters.
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Hành động tưởng như bình thường này nhanh chóng được truyền thông quốc tế khai thác trong bối cảnh Ronaldo hứng chịu nhiều chỉ trích sau trận hòa 1-1 trước CHDC Congo ở lượt mở màn bảng K hôm 18/6. Ảnh: Reuters.
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Màn trình diễn của đội trưởng Bồ Đào Nha bị đánh giá là nhạt nhòa. Ronaldo gần như không tạo dấu ấn đáng kể nào trong một trận đấu mà hàng công châu Âu gây thất vọng. Sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều chuyên gia và cựu danh thủ đồng loạt lên tiếng. Ảnh: Reuters.
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Tờ The Athletic đăng bài bình luận với tiêu đề gây chú ý: "Cristiano Ronaldo trông như cái bóng buồn của cầu thủ vĩ đại mà anh đã từng". Trong khi đó, Thierry Henry cho rằng chân sút người Bồ Đào Nha đang quá tập trung vào việc tìm kiếm bàn thắng thay vì đóng góp vào lối chơi tập thể. Ảnh: Reuters.
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Những nhận xét này xuất hiện đúng thời điểm áp lực đang gia tăng quanh tuyển Bồ Đào Nha. Trận hòa trước CHDC Congo khiến đội bóng của HLV Roberto Martinez đánh mất lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Ảnh: Reuters.
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Dù vậy, Ronaldo vẫn là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong đội hình Bồ Đào Nha. Sau 23 trận tại các kỳ World Cup, anh ghi 8 bàn và có 2 kiến tạo. Ảnh: Reuters.
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Vấn đề nằm ở chỗ World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối cùng của Ronaldo trên sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới. Mỗi trận đấu vì thế đều bị soi xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết. Ảnh: Reuters.
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Trước mắt, Bồ Đào Nha vẫn còn hai trận gặp Uzbekistan và Colombia. Nếu Ronaldo tiếp tục im tiếng, những tranh cãi quanh vai trò của anh chắc chắn sẽ còn nóng hơn trong các ngày tới. Ảnh: Reuters.

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Đào Trần

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