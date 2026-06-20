Thông điệp của Ronaldo với phóng viên trong buổi tập mới nhất

Tờ The Athletic đăng bài bình luận với tiêu đề gây chú ý: "Cristiano Ronaldo trông như cái bóng buồn của cầu thủ vĩ đại mà anh đã từng". Trong khi đó, Thierry Henry cho rằng chân sút người Bồ Đào Nha đang quá tập trung vào việc tìm kiếm bàn thắng thay vì đóng góp vào lối chơi tập thể. Ảnh: Reuters.