Công nghệ cảm biến bên trong trái bóng World Cup 2026 có thể ghi nhận mọi pha chạm bóng, từng khiến Cristiano Ronaldo mất một bàn thắng tại Qatar 2022.

World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của các ngôi sao hàng đầu mà còn là nơi những công nghệ mới nhất của bóng đá được đưa vào thực tế.

Cristiano Ronaldo từng tin rằng mình là tác giả bàn thắng trong trận Bồ Đào Nha gặp Uruguay tại World Cup 2022. Anh chạy đi ăn mừng, giơ hai tay lên và nghĩ rằng mình vừa bổ sung thêm một cột mốc vào bộ sưu tập kỷ lục đồ sộ.

Nhưng trái bóng lại cho thấy điều ngược lại.

Dữ liệu từ cảm biến gắn bên trong quả bóng Al Rihla xác nhận Ronaldo không hề chạm bóng trước khi bóng bay vào lưới. Bàn thắng được tính cho Bruno Fernandes. Khoảnh khắc ấy trở thành một trong những ví dụ nổi bật nhất về vai trò ngày càng lớn của công nghệ trong bóng đá hiện đại.

Bốn năm sau, Adidas tiếp tục phát triển công nghệ này trên Trionda, trái bóng chính thức của World Cup 2026.

"Khi nói về một quả bóng kết nối, chúng tôi đang nói về việc mang lại sự sống cho trái bóng. Chúng tôi đã trao cho nó một nhịp tim", đại diện Adidas chia sẻ với Marca.

World Cup 2026 không chỉ là nơi những ngôi sao hàng đầu thế giới tranh tài mà còn là sân khấu của những bước tiến công nghệ mới nhất trong bóng đá. Tại Việt Nam, người hâm mộ có cơ hội theo dõi trọn vẹn những câu chuyện như vậy nhờ FIFA World Cup 2026 được phát sóng chính thức trên VTV. Đồng hành cùng hành trình ấy, VPBank là một trong những đơn vị góp phần đưa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến gần hơn với hàng triệu khán giả Việt Nam.

Nỗi ám ảnh mang tên Jabulani

Để tạo ra Trionda, Adidas không chỉ đơn giản gắn thêm một con chip vào trái bóng. Bài toán lớn nhất là làm sao để hệ thống cảm biến hoạt động chính xác mà không làm thay đổi cảm giác chơi bóng. Đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm với Adidas sau những tranh cãi liên quan đến Jabulani tại World Cup 2010.

Khi đó, nhiều thủ môn và cầu thủ cho rằng trái bóng có quỹ đạo bất thường, khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn hơn. Bởi vậy, nhóm phát triển Trionda phải giải quyết hàng loạt câu hỏi ngay từ đầu.

"Liệu quả bóng có mất cân bằng không? Có rung không? Cầu thủ có nhận ra sự khác biệt không? Cuối cùng, không điều nào xảy ra", Adidas cho biết.

Công nghệ cảm biến bên trong trái bóng Al Rihla từng xác định Cristiano Ronaldo không chạm bóng trong tình huống ghi bàn vào lưới Uruguay tại World Cup 2022.

Theo hãng sản xuất thể thao của Đức, con chip được treo bên trong bằng một hệ thống đặc biệt nhằm giữ nguyên trọng tâm của trái bóng.

"Một số kỹ sư tham gia dự án làm việc ở trình độ khoa học và kỹ thuật tương đương NASA. Họ sử dụng các hệ thống đối trọng để đảm bảo công nghệ không ảnh hưởng đến độ cân bằng hay quỹ đạo bay."

Mục tiêu rất rõ ràng: cầu thủ không được cảm nhận bất kỳ khác biệt nào khi thi đấu.

Không cầu thủ nào nhận ra quả bóng gắn chip

Để kiểm chứng điều đó, Adidas tổ chức hàng loạt cuộc thử nghiệm với cầu thủ từ các CLB lớn như Manchester United, Arsenal và Bayern Munich. Hãng cũng mời nhiều cầu thủ không thuộc hệ thống tài trợ tham gia nhằm bảo đảm tính khách quan.

Một trong những bài kiểm tra thú vị nhất là đặt nhiều quả bóng trước mặt các cầu thủ rồi yêu cầu họ xác định đâu là quả được gắn chip. Kết quả khiến chính đội ngũ phát triển bất ngờ.

"Không cầu thủ nào có thể liên tục xác định chính xác quả bóng nào được gắn chip và quả nào không", Adidas cho biết.

Nhiều người cho rằng họ cảm nhận được sự khác biệt về kích thước hoặc trọng lượng. Tuy nhiên, những nhận định đó đều không được chứng minh trong quá trình thử nghiệm.

Trionda, trái bóng chính thức của World Cup 2026, được trang bị cảm biến có khả năng ghi nhận dữ liệu 500 lần mỗi giây.

Adidas còn sử dụng robot để tái hiện những cú sút giống hệt nhau nhằm đánh giá độ ổn định của sản phẩm. Các tiêu chuẩn kiểm tra được áp dụng thậm chí còn khắt khe hơn yêu cầu từ FIFA.

Đáng chú ý nhất là bài thử nghiệm mang tên "Kill Ball Test". Trong đó, robot bắn bóng với vận tốc lên tới 160 km/h nhằm kiểm tra giới hạn chịu đựng của hệ thống.

"Chúng tôi cố gắng phá hủy con chip bằng những tình huống cực đoan nhất nhưng vẫn không thành công", Adidas tiết lộ.

Hiện tại, cảm biến bên trong Trionda có khả năng ghi nhận dữ liệu 500 lần mỗi giây. Mọi pha chạm bóng, đường chuyền, cú sút hay đánh đầu đều được lưu lại theo thời gian thực và truyền trực tiếp đến hệ thống trọng tài.

Theo Adidas, công nghệ này giúp xác định chính xác thời điểm bóng được chuyền đi hoặc thời điểm xảy ra tiếp xúc với bóng. Đó cũng là nền tảng cho nhiều quyết định quan trọng liên quan đến việt vị bán tự động và các tình huống gây tranh cãi.

Từ bàn thắng bị từ chối của Ronaldo tại Qatar đến những đổi mới tại World Cup 2026, trái bóng ngày nay không còn chỉ là công cụ thi đấu. Nó đã trở thành một phần của nỗ lực đưa bóng đá đến gần hơn với sự chính xác và công bằng.