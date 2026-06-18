Chị gái Ronaldo thả tim bài viết công kích Bruno

Katia Aveiro, chị gái Cristiano Ronaldo, trở thành tâm điểm chú ý khi công khai tương tác với một bài đăng chỉ trích Bruno Fernandes sau trận hòa thất vọng của Bồ Đào Nha.

Ronaldo và các đồng đội gây thất vọng trong ngày ra quân World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Màn ra quân nhạt nhòa của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo vào rạng sáng 18/6 tại bảng K World Cup 2026 tiếp tục tạo ra những dư chấn ngoài sân cỏ. Lần này, tâm điểm không phải Cristiano Ronaldo hay HLV Roberto Martinez mà là Katia Aveiro, chị gái của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Katia bấm "thích" một bài đăng trên mạng xã hội công kích Bruno Fernandes sau trận hòa 1-1 của đội tuyển Bồ Đào Nha. Bài viết gọi tiền vệ thuộc biên chế Manchester United là "Raphinha của Bồ Đào Nha" và sử dụng từ "pipoqueiro", cách gọi thường dùng để chỉ những cầu thủ không thể hiện được bản lĩnh trong các thời điểm quyết định.

Động thái của chị gái Ronaldo nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Nhiều tờ báo lớn tại Bồ Đào Nha, trong đó có A Bola, đã đưa tin về sự việc.

Ảnh bài viết được A Bola đăng tải lại.

Chủ tài khoản đăng bài cũng xác nhận tương tác này và cho biết bất ngờ khi bài viết của mình nhận được phản hồi từ gia đình đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh tuyển Bồ Đào Nha chịu áp lực lớn sau màn trình diễn gây thất vọng trước CHDC Congo. Dù Joao Neves giúp đội bóng châu Âu vượt lên dẫn trước, họ vẫn để Yoane Wissa ghi bàn gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ và chỉ giành được một điểm trong trận mở màn.

Bruno Fernandes là một trong những cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất sau trận đấu. Tiền vệ 31 tuổi không tạo được ảnh hưởng như kỳ vọng ở tuyến giữa, trong khi hàng công với Cristiano Ronaldo cũng gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đối thủ châu Phi.

Bồ Đào Nha hiện đứng trước áp lực phải thắng Uzbekistan ở lượt trận tiếp theo. Nếu tiếp tục đánh rơi điểm số, thầy trò HLV Roberto Martinez có thể tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào vòng loại trực tiếp của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

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