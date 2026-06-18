Khoảnh khắc World Cup: Ngày đáng quên của Ronaldo

Cú đúp này cũng đánh dấu cột mốc lịch sử trong sự nghiệp quốc tế của Kane. Tính đến thời điểm hiện tại, chân sút 32 tuổi bỏ túi tổng cộng 10 pha lập công sau 12 lần ra sân ở ba kỳ World Cup. Thành tích này giúp anh chính thức cân bằng kỷ lục của huyền thoại Gary Lineker, người từng thiết lập cột mốc 10 bàn sau các giải đấu năm 1986 và 1990, để cùng dẫn đầu danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Anh tại ngày hội lớn nhất hành tinh.