Khoảnh khắc World Cup: Ngày đáng quên của Ronaldo

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Ở trận đấu diễn ra vào lúc 0h ngày 18/6 thuộc khuôn khổ bảng K World Cup 2026, Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo dù nhận được nhiều kỳ vọng từ phía người hâm mộ, lại mang đến một màn trình diễn đáng quên. "Selecao châu Âu" để CHDC Congo cầm hòa với tỷ số 1-1.
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Ronaldo không thực hiện thành công bất cứ tình huống rê bóng nào và cũng không tung ra được một cú sút trúng đích suốt 90 phút có mặt trên sân. Số lần chạm bóng của cựu cầu thủ Manchester United cả trận chỉ là 25, một con số khá khiêm tốn khi Bồ Đào Nha kiểm soát bóng tới 75%. Nhiều hình ảnh còn cho thấy CR7 "lời qua tiếng lại" với thủ môn Diogo Costa.
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Nỗi thất vọng mang tên Ronaldo bao trùm khi anh lầm lũi rời sân sau trận hòa Congo. Phong độ nhạt nhòa này có thể buộc huấn luyện viên Roberto Martinez phải cân nhắc lại suất đá chính của siêu sao mang áo số 7, nhằm tìm kiếm sự đột phá cần thiết cho hàng công Bồ Đào Nha trong những thử thách sắp tới tại bảng K.
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Ở trận đấu diễn ra vào khung 3h, tuyển Anh dù gặp đôi chút khó khăn trong cuộc chạm trán Croatia tại bảng L World Cup 2026 (bị đối thủ gỡ hòa hai lần),nhưng vẫn giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 4-2. Harry Kane đóng góp một cú đúp bàn thắng để khẳng định vai trò trụ cột trong đội hình "Tam Sư".
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Cú đúp này cũng đánh dấu cột mốc lịch sử trong sự nghiệp quốc tế của Kane. Tính đến thời điểm hiện tại, chân sút 32 tuổi bỏ túi tổng cộng 10 pha lập công sau 12 lần ra sân ở ba kỳ World Cup. Thành tích này giúp anh chính thức cân bằng kỷ lục của huyền thoại Gary Lineker, người từng thiết lập cột mốc 10 bàn sau các giải đấu năm 1986 và 1990, để cùng dẫn đầu danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Anh tại ngày hội lớn nhất hành tinh.
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Một cái tên đáng chú ý khác trong trận đấu giữa tuyển Anh và Croatia là Luka Modric. Ở tuổi 40, Quả bóng vàng châu Âu 2018 trải qua trận đấu đầy khó khăn khi chỉ thi đấu 58 phút. Dù duy trì tỷ lệ chuyền bóng chính xác tuyệt đối 100% (27/27), tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của ngôi sao mang áo số 10 cực kỳ mờ nhạt với chỉ số xG+xA chỉ 0,01. Sai lầm trực tiếp dẫn đến quả phạt đền là nốt trầm lớn nhất của Modric, khiến Croatia đánh mất thế trận.
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Trong trận đấu còn lại tại bảng L World Cup 2026 diễn ra vào lúc 6h, Ghana đánh bại Panama với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ bàn thắng của Caleb Yirenkyi ở phút 90+5. Đón đường chuyền của Brandon Thomas-Asante, ngôi sao mang áo số 3 chớp thời cơ, băng vào đệm bóng từ cự ly gần, giúp thầy trò Carlos Queiroz giành trọn 3 điểm.
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Ở độ tuổi 20 và 153 ngày, Caleb Yirenkyi chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Ghana ghi bàn tại một kỳ World Cup. Anh xuất sắc phá vỡ kỷ lục huyền thoại Asamoah Gyan nắm giữ, người từng ghi bàn vào lưới CH Czech tại kỳ World Cup 2006 khi mới 20 tuổi và 207 ngày.
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Ở trận đấu diễn ra vào khung 9h, Colombia có màn khởi đầu thuận lợi tại khi đánh bại Uzbekistan 3-1 trên sân Azteca. Chiến thắng này giúp Luis Diaz và các đồng đội tạm thời vượt mặt Bồ Đào Nha để chễm chệ trên ngôi đầu bảng K. Ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich cũng tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.
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Trong 89 phút thi đấu, Luis Díaz rực sáng với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo và chỉ số xG+xA đạt 0.93. Anh có 47 lần chạm bóng (6 lần trong vùng cấm), tạo ra hai cơ hội nguy hiểm dù một lần sút trúng cột dọc. Tỷ lệ chuyền bóng 79% cùng 2 pha rê bóng thành công khẳng định sức ảnh hưởng rất lớn của tiền đạo này lên hàng công Colombia.
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