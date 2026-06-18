Loạt kỷ lục buồn của Ronaldo

Cristiano Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha bước vào trận gặp CHDC Congo ở trận mở màn bảng K với nhiều áp lực khi Lionel Messi lập hat-trick ngay trong trận ra quân cùng Argentina tại World Cup 2026.

Với 41 tuổi và 132 ngày, Cristiano Ronaldo chính thức trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai trong lịch sử World Cup ra sân, chỉ sau thủ môn người Ai Cập Essam El Hadary năm 2018 ở 45 tuổi và 161 ngày.

Huy hiệu Di sản World Cup (Legacy Patch) xuất hiện trên tay áo phải của siêu sao người Bồ Đào Nha được thiết kế với hình ảnh mô phỏng màn ăn mừng "Siuuu" nổi tiếng. Legacy Patch được đặt bên dưới logo World Cup trên tay áo phải và chỉ dành cho những cầu thủ từng tham dự từ 5 kỳ World Cup trở lên. Tại kỳ World Cup này, chỉ Messi và Ronaldo là hai cầu thủ đã ra sân trong 6 VCK liên tiếp.

Tuy nhiên, dù được HLV Roberto Martinez tin tưởng trao suất đá chính, Ronaldo thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng không thể tạo ra dấu ấn đáng kể trên hàng công.

Theo Fotmob, Ronaldo tung ra 3 cú sút trong 90 phút thi đấu nhưng không lần nào bóng đi trúng đích. Những lần CR7 dứt điểm đều trong vùng cấm đối thủ nhưng những bóng đều đi chệch cột dọc. Trong khi đó, theo Opta, Cristiano Ronaldo chỉ có 25 lần chạm bóng, con số thấp nhất trong một trận đấu cho Bồ Đào Nha khi thi đấu trọn 90 phút.

CR7 thực hiện 21 đường chuyền trong cả trận đấu, nhưng có tới 17 lần là trả về cho các đồng đội. Mỗi khi Ronaldo chạm bóng, các cầu thủ Congo đều áp sát rất nhanh. Siêu sao 41 tuổi này thường trong tình trạng đói bóng dù Bồ Đào Nha sở hữu thời lượng kiểm soát bóng cả trận lên đến 75%.

Dù vẫn đang nắm giữ vị thế chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Bồ Đào Nha với hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu, phong độ hiện tại của Ronaldo tại sân chơi World Cup đang đối mặt với nhiều vấn đề. Tiền đạo mang áo số 7 đang có chuỗi 5 trận đấu liên tục không được chấm trên 7 điểm ở các trang thống kê.

Tính rộng hơn, Ronaldo đã trải qua tổng cộng 802 phút tịt ngòi sau 10 lần ra sân gần nhất tại World Cup và EURO. Đây là chuỗi trận không bàn thắng dài nhất trong sự nghiệp thi đấu cho đội tuyển quốc gia của tiền đạo này tại các giải đấu lớn, đánh dấu một giai đoạn khó khăn về hiệu suất ghi bàn của anh.

Sau loạt trận ngày 18/6, Cristiano Ronaldo đã chính thức bị Harry Kane vượt qua về số bàn thắng ghi được tại FIFA World Cup. Chân sút người Anh hiện đã có 10 bàn thắng tại World Cup, trong khi Ronaldo vẫn giữ nguyên 8 bàn. Đáng nói, đây mới là lần thứ 3 mà Kane tham dự World Cup.

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