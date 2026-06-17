'Vũ khí' bí mật của Ronaldo tại World Cup 2026

Whoop đang trở thành một trong những thiết bị theo dõi sức khỏe đáng chú ý nhất hiện nay khi được Cristiano Ronaldo và nhiều vận động viên hàng đầu sử dụng.

Cristiano Ronaldo là một trong những nhà đầu tư và người dùng nổi tiếng nhất của Whoop. Ảnh: Whoop.

Trong những bức ảnh tập luyện được chia sẻ gần đây, Cristiano Ronaldo thường xuất hiện với một thiết bị màu đen đeo trên cổ tay. Không có màn hình, không hiển thị thông báo hay các tính năng quen thuộc của smartwatch, thiết bị này lại được nhiều chuyên gia thể thao xem là một trong những công nghệ theo dõi sức khỏe tiên tiến nhất hiện nay.

Đó là Whoop. Thiết bị này được phát triển bởi công ty công nghệ sức khỏe cùng tên có trụ sở tại Mỹ và hiện hoạt động theo mô hình thuê bao, trong đó người dùng trả phí để truy cập các phân tích dữ liệu chuyên sâu.

Tại World Cup 2026, ngôi sao người Bồ Đào Nha tiếp tục sử dụng thiết bị này như một phần trong hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quá trình tập luyện và hồi phục.

Từ bóng rổ, bơi lội đến quần vợt, Whoop đang trở thành công cụ theo dõi sức khỏe quen thuộc của nhiều vận động viên hàng đầu thế giới như LeBron James, Michael Phelps, Aryna Sabalenka và Carlos Alcaraz.

Khác với các đồng hồ thông minh, Whoop gần như không có màn hình. Triết lý của sản phẩm là thu thập dữ liệu liên tục trong nền thay vì liên tục thu hút sự chú ý của người đeo.

Whoop mang thiết kế tối giản và không có màn hình. Ảnh: Cnet.

Thiết bị sử dụng nhiều cảm biến để theo dõi nhịp tim, độ biến thiên nhịp tim (HRV), nhiệt độ cơ thể, nhịp thở, mức độ vận động và chất lượng giấc ngủ. Toàn bộ dữ liệu được phân tích thông qua ứng dụng đi kèm nhằm đưa ra các chỉ số về mức độ hồi phục, khả năng chịu tải của cơ thể và mức độ sẵn sàng cho các buổi tập tiếp theo.

Một trong những tính năng nổi bật nhất của Whoop là Sleep Coach. Tính năng này không đơn thuần chấm điểm giấc ngủ mà còn dự báo nhu cầu nghỉ ngơi của cơ thể dựa trên cường độ vận động và mức độ hồi phục, từ đó đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa cho từng người dùng.

Sleep Coach đang được nhiều đội tuyển tận dụng tại World Cup 2026. Đội tuyển Anh trang bị Whoop cho các cầu thủ nhằm theo dõi chất lượng giấc ngủ và khả năng hồi phục trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, liên tục di chuyển giữa nhiều thành phố và múi giờ khác nhau. Theo dữ liệu từ Whoop, các chuyến bay dài và tình trạng lệch múi giờ có thể khiến chất lượng giấc ngủ giảm tới 6%, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất thi đấu.

Những năm gần đây, Whoop còn đẩy mạnh các tính năng liên quan đến tuổi sinh học và tốc độ lão hóa. Thay vì chỉ dựa trên tuổi thực tế, hệ thống sử dụng dữ liệu sinh trắc học dài hạn để đánh giá tình trạng cơ thể và theo dõi các dấu hiệu suy giảm thể chất theo thời gian.

Đây cũng là một trong những lý do khiến thiết bị thu hút sự quan tâm của Ronaldo, người vẫn duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 41.

Theo Tiến sĩ Andy Galpin - Giáo sư, Nhà khoa học chuyên nghiên cứu về Hiệu suất Con người và Năng lượng sinh học, lợi thế lớn nhất của các thiết bị như Whoop không nằm ở việc cung cấp thêm dữ liệu mà ở khả năng biến dữ liệu thành hành động cụ thể. Thay vì tập luyện theo cảm giác, vận động viên có thể biết chính xác cơ thể đang ở trạng thái nào và cần nghỉ ngơi hay tăng cường cường độ vận động.