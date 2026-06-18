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Công nghệ

Samsung thắng lớn

  • Thứ năm, 18/6/2026 08:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhu cầu hạ tầng AI khiến năng lực sản xuất chip tiên tiến của TSMC quá tải, trong khi Samsung bất ngờ trở thành lựa chọn thay thế phù hợp cho BYD, Google, AMD và Tesla.

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Samsung tận dụng thời điểm năng lực sản xuất TSMC quá tải để chiếm thị phần. Ảnh: Bloomberg.

Samsung đang nhận thêm nhiều sự quan tâm trong mảng sản xuất chip theo hợp đồng. Theo đó, BYD, Google, AMD, Tesla và nhiều công ty khác đang tìm đến ông lớn sản xuất Hàn Quốc trong bối cảnh năng lực sản xuất chip tiên tiến của TSMC bị quá tải.

Theo Nikkei Asia, Samsung ghi nhận sự gia tăng mạnh về yêu cầu từ các khách hàng toàn cầu. Nhóm này bao gồm cả các doanh nghiệp tại Trung Quốc. Nguyên nhân chính là nhu cầu đầu tư vào hạ tầng AI đang tăng nhanh, trong khi năng lực của TSMC bị lấp đầy bởi các khách hàng lớn.

BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc, đang đàm phán với Samsung về việc sản xuất thế hệ chip mới dành cho xe tự hành. Google cũng đang làm việc với gã khổng lồ Hàn Quốc về khả năng sản xuất bộ vi xử lý Axion thế hệ mới, dự kiến ra mắt vào năm 2028.

“TSMC đang ưu tiên sản xuất các tiến trình công nghệ tiên tiến. Điều này giúp củng cố vị thế dẫn đầu về công nghệ và chiến lược dài hạn của họ. Ngoài ra, nó còn mang lại lợi nhuận cao hơn và luôn trong tình trạng khan hiếm”, một giám đốc tại công ty thiết kế chip ô tô Trung Quốc nói với Nikkei Asia.

Hiện tại, tỷ lệ sản lượng của Samsung vẫn thấp hơn TSMC. Tuy nhiên, năng lực sản xuất còn dư khiến công ty trở thành lựa chọn hấp dẫn. Ngoài ra, yếu tố địa chính trị cũng thúc đẩy xu hướng đa dạng hoá nguồn cung và giúp Samsung thu hút khách hàng mới.

Việc dùng nhiều đơn vị sản xuất chip không đơn giản. Các công ty phải điều chỉnh thiết kế chip cho từng quy trình sản xuất. Họ cũng cần phối hợp chặt hơn giữa nghiên cứu, phát triển và chuỗi cung ứng. Vì vậy, chiến lược này thường chỉ phù hợp với các công ty có tiềm lực tài chính mạnh.

Các đơn hàng mới có thể giúp mảng gia công chip của Samsung phục hồi sau giai đoạn khó khăn. Trong quý I/2026, doanh thu hợp nhất của mảng sản xuất chip và tích hợp hệ thống quy mô lớn đạt 6.900 tỷ won (4,6 tỷ USD). Con số này tăng mạnh so với 6.000 tỷ won (3,96 tỷ USD) của cùng kỳ năm trước.

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Minh Hoàng

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