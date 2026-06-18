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Thể thao World Cup 2026

Hình ảnh chân băng bó của Kane

  • Thứ năm, 18/6/2026 11:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đội tuyển Anh đang đối mặt với nỗi lo lực lượng khi Harry Kane lộ dấu hiệu chấn thương bắp chân sau trận thắng 4-2 Croatia tại bảng L World Cup 2026.

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Harry Kane phải băng chân.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận mở màn bảng L World Cup 2026 vang lên, hình ảnh Kane với vết băng bó lớn ở bắp chân trái nhanh chóng trở thành tâm điểm lo ngại của người hâm mộ đội tuyển Anh.

Dù thi đấu trọn vẹn 90 phút và giành danh hiệu cầu thủ hay nhất trận, tiền đạo sinh năm 1993 bị bắt gặp phải dùng dây đai cố định chân khi di chuyển đến khu vực khán đài thăm gia đình tại sân vận động AT&T (Texas).

Trong trận đấu diễn ra vào sáng 18/6, Kane mang đến một màn trình diễn đẳng cấp với cú đúp bàn thắng. Anh thực hiện thành công quả phạt đền ở lần sút thứ hai và có một pha đánh đầu dũng mãnh, góp công giúp thầy trò Thomas Tuchel giành trọn 3 điểm. Với hai pha lập công này, cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich chính thức san bằng kỷ lục 10 bàn thắng tại các kỳ World Cup của huyền thoại Gary Lineker cho "Tam sư".

Ngoài Kane, Declan Rice cũng buộc phải rời sân sớm vì một chấn thương chưa xác định, nhường chỗ cho Morgan Rogers trong hiệp hai. Sự vắng mặt tiềm tàng của bộ đôi trụ cột đặt ra bài toán nhân sự nan giải cho vị chiến lược gia người Đức.

Hiện tại, đội tuyển Anh vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà các ngôi sao gặp phải. Người hâm mộ "Tam sư" hy vọng cả hai sẽ kịp góp mặt trong trận đấu với Ghana vào ngày 24/6.

Harry Kane không chiến dũng mãnh, hoàn tất cú đúp Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich tiếp tục tỏa sáng ở trận ra quân khi ghi bàn giúp Anh vươn lên dẫn Croatia trong trận ra quân bảng L World Cup 2026 sáng 18/6.

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Huy Trưởng

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