Tuyển Anh giải lời nguyền 24 năm tại World Cup

Hạ Croatia 4-2 ở trận ra quân tại bảng L World Cup 2026, tuyển Anh chính thức chấm dứt chuỗi 24 năm không thắng các đối thủ lớn tại sân chơi này.

Tuyển Anh của Thomas Tuchel đánh bại Croatia với tỷ số 4-2 trong ngày ra quân tại World Cup 2026.

Sáng 18/6, trận thắng 4-2 Croatia đánh dấu cột mốc lịch sử khi tuyển Anh lần đầu tiên sau 24 năm đánh bại một đối thủ thuộc top 15 trên bảng xếp hạng FIFA tại World Cup, chấm dứt chuỗi 9 trận toàn hòa và thua mỗi khi chạm trán các "ông lớn".

Kết quả này không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn xóa bỏ rào cản tâm lý đè nặng lên tuyển Anh suốt nhiều thập kỷ. So với những trận thua khi chạm trán các cường quốc như Pháp (2022) hay chính Croatia (2018), diện mạo của đội quân dưới thời Tuchel cho thấy hiệu suất tấn công vượt trội và khả năng định đoạt trận đấu tốt hơn.

Trước đó, lịch sử World Cup của tuyển Anh từng ghi dấu nhiều cột mốc buồn khi lần lượt để thua Bồ Đào Nha (tứ kết World Cup 2006) và Đức (vòng 16 đội World Cup 2010). Tại giải đấu được tổ chức ở Brazil năm 2014, “Tam Sư” thậm chí còn dừng bước ngay tại vòng bảng (bảng D) với thành tích bét bảng, giành vỏn vẹn 1 điểm. Thời điểm ấy, đội bóng của Roy Hodgson thua Italy và Uruguay với cùng tỷ số 1-2.

Trở lại với Cúp thế giới năm nay, dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel, "Tam Sư" thể hiện bản lĩnh vững vàng dù bị cầm hòa 2-2 sau hiệp thi đấu đầu tiên. Harry Kane sớm tỏa sáng với một cú đúp đẳng cấp, tạo tiền đề cho sự bứt phá trong hiệp hai. Lần lượt Jude Bellingham và Marcus Rashford ghi tên mình lên bảng điện tử để ấn định thắng lợi cách biệt, giúp đội nhà giành trọn 3 điểm.

Trong trận đấu này, tiền đạo Harry Kane cũng chính thức cán mốc 10 bàn sau 12 lần ra sân tại các kỳ World Cup, san bằng kỷ lục vĩ đại nhất lịch sử "Tam Sư" của huyền thoại Gary Lineker.

Sau khi đánh bại Croatia, tuyển Anh sẽ chuẩn bị cho màn đối đầu Ghana vào ngày 24/6 tới, sau đó sẽ là trận đấu ở lượt cuối bảng L gặp Panama (28/6).

Harry Kane không chiến dũng mãnh, hoàn tất cú đúp Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich tiếp tục tỏa sáng ở trận ra quân khi ghi bàn giúp Anh vươn lên dẫn Croatia trong trận ra quân bảng L World Cup 2026 sáng 18/6.