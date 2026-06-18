Tuyển Anh giải lời nguyền 24 năm tại World Cup

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Tuyển Anh của Thomas Tuchel đánh bại Croatia với tỷ số 4-2 trong ngày ra quân tại World Cup 2026.
Sáng 18/6, trận thắng 4-2 Croatia đánh dấu cột mốc lịch sử khi tuyển Anh lần đầu tiên sau 24 năm đánh bại một đối thủ thuộc top 15 trên bảng xếp hạng FIFA tại World Cup, chấm dứt chuỗi 9 trận toàn hòa và thua mỗi khi chạm trán các "ông lớn".
Trước đó, lịch sử World Cup của tuyển Anh từng ghi dấu nhiều cột mốc buồn khi lần lượt để thua Bồ Đào Nha (tứ kết World Cup 2006) và Đức (vòng 16 đội World Cup 2010). Tại giải đấu được tổ chức ở Brazil năm 2014, “Tam Sư” thậm chí còn dừng bước ngay tại vòng bảng (bảng D) với thành tích bét bảng, giành vỏn vẹn 1 điểm. Thời điểm ấy, đội bóng của Roy Hodgson thua Italy và Uruguay với cùng tỷ số 1-2.
Trong trận đấu này, tiền đạo Harry Kane cũng chính thức cán mốc 10 bàn sau 12 lần ra sân tại các kỳ World Cup, san bằng kỷ lục vĩ đại nhất lịch sử "Tam Sư" của huyền thoại Gary Lineker.
Sau khi đánh bại Croatia, tuyển Anh sẽ chuẩn bị cho màn đối đầu Ghana vào ngày 24/6 tới, sau đó sẽ là trận đấu ở lượt cuối bảng L gặp Panama (28/6).
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.