Kane san bằng kỷ lục 36 năm của tuyển Anh

Sáng 18/6, Kane vừa có màn khởi đầu bùng nổ tại bảng L World Cup khi ghi liên tiếp hai bàn ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên ở cuộc chạm trán Croatia, góp công không nhỏ giúp "Tam Sư" đánh bại đối thủ với tỷ số chung cuộc 4-2.
Cú đúp này cũng đánh dấu cột mốc lịch sử trong sự nghiệp quốc tế của tiền đạo thuộc biên Bayern Munich. Tính đến thời điểm hiện tại, chân sút 32 tuổi sở hữu tổng cộng 10 pha lập công sau 12 lần ra sân, trải dài qua ba kỳ World Cup.
Thành tích này giúp anh chính thức cân bằng kỷ lục của huyền thoại Gary Lineker, người từng thiết lập cột mốc 10 bàn thắng sau các giải đấu năm 1986 và 1990, để cùng dẫn đầu danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Anh tại ngày hội lớn nhất hành tinh.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.