Kane san bằng kỷ lục 36 năm của tuyển Anh

Harry Kane chính thức san bằng kỷ lục 10 bàn của Gary Lineker cho đội tuyển Anh tại các kỳ World Cup sau khi giúp "Tam Sư" đánh bại Croatia với tỷ số 4-2 tại bảng L.

Harry Kane không chiến dũng mãnh, hoàn tất cú đúp Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich tiếp tục tỏa sáng ở trận ra quân khi ghi bàn giúp Anh vươn lên dẫn Croatia trong trận ra quân bảng L World Cup 2026 sáng 18/6.

Sáng 18/6, Kane vừa có màn khởi đầu bùng nổ tại bảng L World Cup khi ghi liên tiếp hai bàn ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên ở cuộc chạm trán Croatia, góp công không nhỏ giúp "Tam Sư" đánh bại đối thủ với tỷ số chung cuộc 4-2.

Cú đúp này cũng đánh dấu cột mốc lịch sử trong sự nghiệp quốc tế của tiền đạo thuộc biên Bayern Munich. Tính đến thời điểm hiện tại, chân sút 32 tuổi sở hữu tổng cộng 10 pha lập công sau 12 lần ra sân, trải dài qua ba kỳ World Cup.

Thành tích này giúp anh chính thức cân bằng kỷ lục của huyền thoại Gary Lineker, người từng thiết lập cột mốc 10 bàn thắng sau các giải đấu năm 1986 và 1990, để cùng dẫn đầu danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Anh tại ngày hội lớn nhất hành tinh.

Việc đạt được hiệu suất gần 1 bàn/trận sau 12 lần ra sân minh chứng cho bản năng sát thủ và sự ổn định bền bỉ của Kane ở cấp độ đỉnh cao. Với phong độ hiện tại và vai trò thủ quân không thể thay thế, anh đang đứng trước cơ hội độc chiếm kỷ lục và tiếp tục nới rộng khoảng cách với các bậc tiền bối.