Vì sao Kane được đá lại phạt đền?

VAR can thiệp và yêu cầu thực hiện lại quả phạt đền của Harry Kane sau khi thủ môn Dominik Livakovic phạm luật trong trận Anh gặp Croatia tại World Cup 2026.

Một chi tiết nhỏ ở vị trí của Livakovic khiến quả phạt đền của Harry Kane phải được thực hiện lại theo đúng quy định của IFAB.

Tình huống đáng chú ý diễn ra ngay trong những phút đầu trận đấu giữa Anh và Croatia ở bảng F World Cup 2026.

Phút thứ 9, Noni Madueke bị Luka Modric phạm lỗi trong vùng cấm, mang về quả phạt đền cho tuyển Anh. Trên chấm 11 m, Harry Kane thực hiện cú sút về góc phải nhưng bị thủ môn Dominik Livakovic xuất sắc cản phá.

Các cầu thủ Croatia cùng người hâm mộ trên khán đài ăn mừng cuồng nhiệt. Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt.

Livakovic cản phá thành công cú đá đầu tiên của Harry Kane, nhưng VAR xác định thủ môn Croatia đã rời vạch cầu môn quá sớm trước thời điểm bóng được sút.

Trọng tài Clément Turpin nhận tín hiệu từ tổ VAR và cho dừng trận đấu để kiểm tra tình huống. Sau khi xem xét, ông quyết định cho tuyển Anh được thực hiện lại quả phạt đền.

Nguyên nhân xuất phát từ vị trí của Livakovic ở thời điểm Kane sút bóng.

Theo Điều 14 trong Luật Bóng đá của IFAB, thủ môn đội phòng ngự phải có ít nhất một phần của một bàn chân chạm vạch cầu môn, hoặc ở ngay phía trên hay phía sau vạch, khi cầu thủ thực hiện quả phạt đền.

Các góc quay truyền hình cho thấy Livakovic đã di chuyển lên phía trước quá sớm. Thủ môn của Croatia bật người khỏi vạch cầu môn trước khi Kane chạm bóng và cả hai chân đều không còn tiếp xúc với vạch vôi.

Do trực tiếp cản phá thành công cú sút trong khi vi phạm quy định, Livakovic bị xác định phạm luật. Theo quy định hiện hành, quả phạt đền phải được thực hiện lại.

Ở lần đá thứ hai, Kane không mắc sai lầm. Đội trưởng tuyển Anh đánh bại Livakovic để mở tỷ số trận đấu.

Tình huống này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo luật hiện hành của IFAB, quyết định của tổ trọng tài hoàn toàn chính xác.

World Cup 2026 cũng là giải đấu tiếp tục áp dụng công nghệ VAR cùng hệ thống bắt việt vị bán tự động, giúp các trọng tài phát hiện những lỗi rất nhỏ mà mắt thường khó nhận ra. Trường hợp của Livakovic là ví dụ điển hình cho việc công nghệ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả một tình huống quan trọng trong trận đấu.