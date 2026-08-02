Giá trị mới của Mbeumo tại MU

Cú đúp trước Atletico cho thấy Bryan Mbeumo có thể giúp MU linh hoạt hơn, nhưng chưa đủ để giải quyết hoàn toàn bài toán trung phong.

Cú đúp trước Atletico cho thấy Mbeumo đủ khả năng trở thành phương án trung phong của MU.

Hai bàn thắng vào lưới Atletico Madrid tối 1/8 không chỉ giúp MU giành chiến thắng trong một trận giao hữu. Quan trọng hơn, Bryan Mbeumo cho HLV Michael Carrick thấy ông đang sở hữu một phương án có thể làm thay đổi cấu trúc hàng công.

Phương án Carrick đang cần

Mbeumo vốn được biết đến nhiều hơn trong vai trò cầu thủ chạy cánh phải. Anh có tốc độ, khả năng đi bóng trực diện và thường xuyên di chuyển vào khoảng trống giữa hậu vệ biên với trung vệ đối phương. Tuy nhiên, khi được kéo vào trung lộ, cầu thủ người Cameroon vẫn giữ được những phẩm chất nguy hiểm nhất.

Trước Atletico, Mbeumo ghi bàn từ chấm phạt đền rồi chọn vị trí tốt để đón quả tạt của Jack Fletcher, hoàn tất cú đúp. Hai tình huống khác nhau nhưng đều cho thấy sự lạnh lùng trong khu vực cấm địa, phẩm chất MU còn thiếu trong nhiều thời điểm ở mùa giải trước.

Khả năng chơi nhiều vị trí của Mbeumo đặc biệt có giá trị khi Benjamin Sesko chưa thể thi đấu vì chấn thương ống chân, còn tương lai Joshua Zirkzee chưa rõ ràng. Carrick không phải thay đổi toàn bộ hệ thống nếu thiếu một trung phong. Ông có thể đưa Mbeumo vào giữa, đồng thời sử dụng một cầu thủ khác bên cánh phải.

Đây là kiểu linh hoạt mà các đội bóng lớn luôn cần. Một cầu thủ có thể thay đổi vị trí trong cùng trận đấu sẽ giúp HLV phản ứng nhanh hơn trước cách bố trí của đối thủ, thay vì phụ thuộc vào những sự thay người mang tính bắt buộc.

Khả năng chơi tốt ở cánh phải lẫn trung lộ giúp Mbeumo mang đến nhiều lựa chọn cho HLV Michael Carrick.

Mbeumo cũng không xa lạ với nhiệm vụ ghi bàn. Anh có 12 pha lập công trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford và từng ghi bàn ở hai trận đầu Carrick dẫn dắt MU trước Manchester City và Arsenal. Cú đúp trước Atletico vì thế không phải hiện tượng nhất thời, mà là sự tiếp nối của một cầu thủ ngày càng thoải mái trong hệ thống mới.

MU vẫn cần một trung phong

Dù vậy, phong độ của Mbeumo không đồng nghĩa MU có thể lập tức từ bỏ kế hoạch mua thêm tiền đạo.

Một trận giao hữu không đủ để khẳng định anh có thể đá trung phong trong cả mùa giải. Mbeumo nguy hiểm khi có khoảng trống để tăng tốc, di chuyển phía sau hàng phòng ngự hoặc đón những đường bóng sớm. Nhưng trước các đối thủ lùi sâu, MU vẫn cần một tiền đạo có khả năng làm tường, tranh chấp với trung vệ và duy trì sự hiện diện thường xuyên trong vùng cấm.

Sesko được kỳ vọng đảm nhận vai trò đó khi bình phục. Vấn đề là MU không thể bước vào một mùa giải dài với chỉ một trung phong đúng nghĩa, đặc biệt nếu Zirkzee ra đi.

Mbeumo nên được xem là phương án bổ sung hơn là lời giải duy nhất. Giá trị lớn nhất của anh nằm ở khả năng giúp Carrick có thêm lựa chọn: đá cánh phải khi MU cần chiều rộng, chơi gần Sesko trong sơ đồ hai tiền đạo hoặc được đẩy lên cao nhất khi tình thế đòi hỏi.

Sự linh hoạt ấy có thể giúp MU bình tĩnh hơn trên thị trường chuyển nhượng. CLB không cần vội vàng chi tiền cho một tiền đạo chỉ để tăng quân số, nhưng vẫn phải tìm đúng mẫu cầu thủ nếu muốn nâng cấp hàng công.

Cú đúp trước Atletico không xóa bỏ nhu cầu mua thêm người. Nó chỉ giúp MU nhìn bài toán theo hướng khác: họ không nhất thiết phải tìm một tiền đạo đá mọi trận, mà cần một phương án có thể bổ sung những phẩm chất Mbeumo và Sesko chưa cung cấp.

Mbeumo không phải trung phong hoàn hảo, nhưng anh đang trở thành cầu thủ quan trọng nhất trong việc kết nối các phương án tấn công của Carrick. Đó có thể là giá trị lớn hơn cả hai bàn thắng trong một trận giao hữu.