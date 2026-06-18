Thời gian đang lấy đi điều quý nhất của Ronaldo

Nhiều người tin Cristiano Ronaldo có thể đánh bại mọi giới hạn, nhưng World Cup 2026 cho thấy anh cũng không thể đứng ngoài quy luật nghiệt ngã của thời gian.

Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai.

Trong suốt hơn hai thập kỷ, Ronaldo khiến thế giới bóng đá quen với những điều phi thường. Anh ghi bàn ở mọi đấu trường, phá vỡ mọi giới hạn tuổi tác và liên tục thách thức những quy luật tưởng chừng bất biến của thể thao đỉnh cao. Chính vì vậy, người hâm mộ dần hình thành một niềm tin đặc biệt là Ronaldo sẽ không bao giờ già đi.

Chỉ một ngày trước đó, Lionel Messi khiến cả thế giới ngỡ ngàng với cú hat-trick ở tuổi 38. Màn trình diễn ấy như tạo ra một phép màu, tạm thời đóng băng thời gian và khiến tất cả tin rằng những siêu sao này sẽ không bao giờ già đi. Dễ hiểu khi người ta tiếp tục mơ về một Ronaldo tuổi 41 vẫn bùng nổ, ghi những bàn thắng quyết định và tiếp tục viết nên lịch sử.

Nhưng trên sân, thời gian cuối cùng vẫn là đối thủ không thể đánh bại.

Ronaldo vẫn ở đây, thời hoàng kim thì không

Trận hòa của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo là minh chứng rõ nét. Đội bóng châu Âu vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 6, nhưng không thể duy trì lợi thế và bị đối thủ gỡ hòa. Trong trận đấu hàng công Bồ Đào Nha bế tắc, Ronaldo tiếp tục là tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, lần này không phải vì những khoảnh khắc thiên tài quen thuộc.

Đội trưởng Bồ Đào Nha thi đấu trọn vẹn hơn 90 phút nhưng chỉ chạm bóng 21 lần, tung ra 3 cú sút và không có cú sút nào đi trúng đích. Sofascore chấm cho anh điểm số thảm hại 6,2, thấp nhất trong đội hình.

Ronaldo vẫn ở đó, nhưng đã khác xưa.

Những con số ấy không phản ánh toàn bộ giá trị của Ronaldo, nhưng phần nào cho thấy một thực tế ngày càng rõ ràng. Cầu thủ từng khiến mọi hàng phòng ngự khiếp sợ giờ không còn khả năng bao phủ không gian như trước.

Những pha bứt tốc từng làm nên thương hiệu của Ronaldo thưa dần. Những tình huống di chuyển không bóng cũng không còn tạo ra sức ép liên tục lên đối thủ như thời kỳ đỉnh cao.

Tất nhiên, điều đó không có gì đáng xấu hổ. Ở tuổi 41, chỉ riêng việc Ronaldo xuất hiện trên sân khấu World Cup là một kỳ tích. Anh cũng trở thành cầu thủ không phải thủ môn lớn tuổi nhất ra sân trong lịch sử World Cup.

Với môn thể thao đòi hỏi tốc độ, sức mạnh và khả năng phục hồi khắc nghiệt như bóng đá đỉnh cao, việc duy trì vị trí ở tuyển quốc gia sau hơn 20 năm là điều mà rất ít người làm được.

Vấn đề nằm ở chỗ Ronaldo không còn được đánh giá bằng tiêu chuẩn của một cầu thủ 41 tuổi. Anh vẫn bị so sánh với chính Ronaldo của quá khứ.

Người hâm mộ không nhìn thấy một lão tướng đang kéo dài sự nghiệp ngoài mọi giới hạn. Họ nhìn thấy cầu thủ ghi hơn 900 bàn thắng, 5 lần giành Quả bóng vàng, từng thống trị Champions League và liên tục tạo nên những khoảnh khắc định đoạt lịch sử. Đó là cái bóng quá lớn mà chính Ronaldo tạo ra.

Chính vì vậy, mỗi trận đấu không ghi bàn hay mỗi pha bỏ lỡ cơ hội đều khiến Ronaldo bị chế giễu. Và khi Ronaldo trải qua trận đấu thứ 10 liên tiếp không thể ghi bàn ở World Cup và Euro, những câu hỏi bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều.

Liệu anh còn xứng đáng đá chính? Liệu Bồ Đào Nha có nên tiếp tục xây dựng hàng công xoay quanh Ronaldo? Liệu việc giữ anh trên sân đến những phút cuối có còn là lựa chọn hợp lý?

Sau trận đấu, HLV Roberto Martinez vẫn bảo vệ học trò. Ông khẳng định việc thay thế cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử khi đội bóng đang cần bàn thắng là điều vô nghĩa.

Đó là phát biểu dễ hiểu. Ronaldo không chỉ là một cầu thủ. Anh còn là biểu tượng, thủ lĩnh tinh thần và niềm tin của cả đội bóng. Chỉ cần xuất hiện trong vùng cấm, anh vẫn có thể khiến đối phương phải dành sự quan tâm đặc biệt.

Nhưng bóng đá không vận hành bằng ký ức. Điều quyết định trận đấu luôn là hiện tại.

Bồ Đào Nha gánh Ronaldo?

May mắn cho Ronaldo, Bồ Đào Nha của năm 2026 không còn phụ thuộc hoàn toàn vào anh như những kỳ World Cup trước. Đội hình hiện tại sở hữu chiều sâu đáng nể với Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Joao Neves hay Rafael Leao. Đây được xem là một trong những tuyến tiền vệ mạnh nhất giải đấu, đủ khả năng gánh vác trách nhiệm sáng tạo và dẫn dắt lối chơi.

Ronaldo và cuộc chiến khó nhất mang tên thời gian.

Nếu những năm trước Ronaldo phải gánh Bồ Đào Nha tiến về phía trước, thì giờ đây mọi thứ có lẽ đảo chiều. Tuyển Bồ Đào Nha cần trở thành bệ đỡ cho huyền thoại của mình trong hành trình cuối cùng tại World Cup.

Đó không phải dấu hiệu suy tàn, mà là quy luật tự nhiên của thể thao. LeBron James, cùng tuổi với Ronaldo, vẫn thi đấu đỉnh cao ở NBA nhưng không giành được chức vô địch nào trong 6 năm qua. Roger Federer, Rafael Nadal hay Serena Williams đều từng trải qua giai đoạn tương tự. Không ai chiến thắng được thời gian mãi mãi.

Ngay cả Ronaldo cũng không phải ngoại lệ. Hai mươi năm trước, thế giới chứng kiến một chàng trai tuổi teen đầy ngạo nghễ bước ra ánh sáng. Hai mươi năm sau, người đàn ông ấy vẫn đứng trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Khác biệt duy nhất là giờ đây, cuộc chiến của Ronaldo không còn là chống lại những hậu vệ đối phương. Đó là cuộc chiến với chính thời gian.

Và có lẽ, điều người hâm mộ mong chờ nhất không còn là những kỷ lục mới, mà là cái kết xứng đáng cho một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Joao Neves bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Bồ Đào Nha Tiền vệ PSG là người mở điểm cho Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 sau khi ghi bàn vào lưới Congo ở trận ra quân sáng 18/6.