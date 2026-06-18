World Cup phơi bày sự thật về Ronaldo

Trận hòa 1-1 trước CHDC Congo không chỉ khiến Bồ Đào Nha mất điểm trong ngày ra quân, mà còn làm dấy lên những câu hỏi quen thuộc về vai trò của Cristiano Ronaldo ở tuổi 41.

Cristiano Ronaldo không thể tạo khác biệt trước CHDC Congo, trong trận đấu mà Bồ Đào Nha đánh rơi chiến thắng dù được đánh giá vượt trội.

World Cup 2026 vừa trải qua một ngày thi đấu dành cho những ngôi sao lớn nhất. Erling Haaland lập cú đúp giúp Na Uy đánh bại Iraq. Kylian Mbappe ghi hai bàn trong chiến thắng của Pháp trước Senegal. Lionel Messi thậm chí còn tạo nên màn trình diễn đáng nhớ nhất giải đấu tính đến thời điểm này bằng cú hat-trick vào lưới Algeria.

Trong bối cảnh đó, Cristiano Ronaldo bước vào trận gặp CHDC Congo với áp lực không nhỏ. Đây lẽ ra phải là sân khấu để đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha khẳng định anh vẫn đủ sức cạnh tranh với những tên tuổi hàng đầu của bóng đá thế giới.

Nhưng thay vì trở thành nhân vật chính, Ronaldo lại trải qua thêm một trận đấu lớn thiếu dấu ấn. Bồ Đào Nha khởi đầu thuận lợi bằng bàn thắng sớm của Joao Neves ở phút thứ 6. Tuy nhiên, đội bóng châu Âu không thể tận dụng lợi thế để kết liễu đối thủ. Họ kiểm soát bóng vượt trội nhưng thiếu những cơ hội thực sự rõ ràng.

Ở phía trên, Ronaldo gần như bị cô lập. Tiền đạo của Al Nassr có một vài pha dứt điểm từ những đường căng ngang của Francisco Conceicao, song không đủ nguy hiểm để đánh bại thủ môn đối phương. Phần lớn thời gian, anh tham gia vào vai trò kết nối hoặc làm tường cho các đồng đội thay vì trực tiếp đe dọa khung thành CHDC Congo.

Sau 90 phút, Ronaldo rời sân mà không để lại khoảnh khắc nào đáng nhớ. Trong khi đó, CHDC Congo kiên cường gỡ hòa 1-1 nhờ công của Yoane Wissa để giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.

Ronaldo không còn là trung tâm của trận đấu

Vấn đề nằm ở chỗ đây không còn là một màn trình diễn thất vọng đơn lẻ. Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn ở vòng loại World Cup và trong màu áo Al Nassr. Mùa giải vừa qua, anh ghi 28 bàn sau 30 trận tại Saudi Pro League. Trên hành trình đến World Cup 2026, anh cũng có 5 bàn sau 5 trận vòng loại.

Tuy nhiên, các giải đấu lớn đang phản ánh một thực tế khác. Kể từ bàn thắng trên chấm phạt đền vào lưới Ghana tại World Cup 2022, Ronaldo chỉ ghi thêm một bàn ở các giải đấu lớn cấp đội tuyển. Thành tích đó trải dài qua World Cup 2022, Euro 2024 và trận mở màn World Cup 2026.

Trong ngày Messi, Mbappe và Haaland cùng tỏa sáng, Ronaldo trải qua 90 phút nhạt nhòa tại Houston khi Bồ Đào Nha bị cầm hòa 1-1.

Trong cùng khoảng thời gian, Messi đã ghi tới 9 bàn tại các trận đấu thuộc World Cup. Dĩ nhiên, bóng đá không thể được đánh giá hoàn toàn bằng thống kê. Nhưng những con số này phần nào phản ánh sự thay đổi về tầm ảnh hưởng của Ronaldo.

Ở tuổi 41, anh không còn sở hữu tốc độ, khả năng bứt phá hay sự cơ động như trước. Ronaldo vẫn là một chân sút nguy hiểm trong vòng cấm, nhưng để phát huy tối đa hiệu quả, anh cần một hệ thống được xây dựng xoay quanh mình.

Đó chính là điều khiến Bồ Đào Nha đối mặt với bài toán khó. Khi Ronaldo hiện diện trên sân, các đồng đội có xu hướng tìm cách đưa bóng đến vị trí của anh. Điều đó đôi khi khiến lối chơi trở nên dễ đoán hơn, đặc biệt trước những đối thủ có tổ chức phòng ngự tốt như CHDC Congo.

Trong trận đấu tại Houston, Bồ Đào Nha cầm bóng nhiều nhưng không tạo ra áp lực tương xứng. Ronaldo không còn là trung tâm của trận đấu theo cách anh từng làm trong quá khứ, nhưng đội bóng vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với thực tế đó.

Roberto Martinez cần một quyết định dũng cảm

Nếu có một chủ đề gây tranh luận tại Bồ Đào Nha sau trận đấu này, đó không hẳn là phong độ của Ronaldo mà là cách HLV Roberto Martinez sử dụng anh.

Ronaldo tiếp tục đá chính và chơi trọn vẹn 90 phút. Điều này gần như trở thành điều mặc định dưới thời chiến lược gia người Tây Ban Nha. Nhưng World Cup là giải đấu đòi hỏi tính thực dụng cao nhất. Những quyết định được đưa ra không thể dựa trên danh tiếng hay lịch sử.

Ronaldo vẫn là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha, nhưng World Cup 2026 đang đặt ra những dấu hỏi về vai trò của anh trong đội hình của HLV Roberto Martinez.

Bồ Đào Nha đang sở hữu một thế hệ cầu thủ rất chất lượng với Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Joao Neves hay Rafael Leao. Đây là tập thể đủ sức cạnh tranh chức vô địch nếu vận hành đúng cách. Vấn đề là liệu Martinez có sẵn sàng đặt lợi ích tập thể lên trên vị thế của ngôi sao lớn nhất đội bóng hay không.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn có thể trở thành quân bài giá trị trong những thời điểm nhất định. Anh vẫn sở hữu kinh nghiệm, bản năng săn bàn và khả năng tạo ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, việc mặc định anh phải chơi mọi phút ở World Cup có thể không còn là lựa chọn tối ưu.

Trận hòa trước CHDC Congo chưa khiến Bồ Đào Nha rơi vào khủng hoảng. Họ vẫn còn nhiều cơ hội để giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, kết quả này đã phơi bày một vấn đề mà bóng đá Bồ Đào Nha cố gắng né tránh trong nhiều năm qua.

Ronaldo vẫn là biểu tượng vĩ đại nhất của bóng đá nước này. Nhưng để tiến xa tại World Cup 2026, Bồ Đào Nha có lẽ cần tìm ra cách chiến thắng ngay cả khi Ronaldo không còn là người quyết định trận đấu.