'Cảm ơn Ronaldo, giờ là lúc ra đi'

Màn trình diễn nhạt nhòa trước CHDC Congo khiến Cristiano Ronaldo lần đầu đối mặt làn sóng kêu gọi chia tay đội tuyển từ chính truyền thông Bồ Đào Nha.

Ronaldo gây thất vọng trong trận hòa CHDC Congo, kéo theo những tranh luận chưa từng có về tương lai của anh ở tuyển Bồ Đào Nha.

Ở Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo từ lâu được xem là biểu tượng vượt khỏi khuôn khổ bóng đá. Anh là đội trưởng, là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển và là gương mặt định nghĩa thành công của bóng đá nước này suốt hơn hai thập kỷ. Chính vì vậy, những lời chỉ trích nhằm vào Ronaldo thường xuất hiện từ bên ngoài biên giới Bồ Đào Nha nhiều hơn là từ chính quê hương anh.

Tuy nhiên, sau trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo tại World Cup 2026, điều tưởng như không thể đã xảy ra.

Tờ A Bola đăng tải bài bình luận mang tiêu đề đầy mạnh mẽ: "Cảm ơn vì tất cả, Cristiano. Giờ là lúc ra đi". Tác giả Nuno Saraiva không phủ nhận vị thế huyền thoại của Ronaldo. Trái lại, ông dành những lời tôn vinh lớn nhất cho siêu sao sinh năm 1985 trước khi đưa ra kết luận gây tranh cãi.

Theo Saraiva, Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha và nằm trong nhóm những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử thế giới. Anh mang về các danh hiệu, những kỷ lục và giúp hình ảnh bóng đá Bồ Đào Nha vươn tầm toàn cầu.

Nhưng vấn đề nằm ở hiện tại.

Ở tuổi 41, Ronaldo không còn là cầu thủ từng gieo rắc nỗi sợ hãi cho mọi hàng phòng ngự. Điều đó được thể hiện rõ trong trận gặp CHDC Congo. Đội trưởng Bồ Đào Nha chơi trọn trận nhưng gần như không tạo được dấu ấn đáng kể. Anh ít tham gia vào các pha phối hợp, không tạo ra khác biệt trong vùng cấm và cũng không mang lại cảm giác có thể quyết định trận đấu như trước.

Truyền thông Bồ Đào Nha lần đầu công khai kêu gọi Ronaldo chia tay đội tuyển, khép lại một chương huy hoàng kéo dài hơn hai thập kỷ.

Thực tế ấy khiến nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi vốn bị xem là cấm kỵ trong nhiều năm qua: Liệu Bồ Đào Nha có đang kéo dài quá lâu kỷ nguyên Ronaldo?

Cuộc chiến mà không ai thắng nổi

Điều đáng chú ý là bài viết của Saraiva không mang giọng điệu công kích. Ngược lại, nó giống một lời chia tay hơn là một bản cáo trạng.

"Tôi viết những dòng này với lòng biết ơn sâu sắc", nhà báo người Bồ Đào Nha nhấn mạnh.

Ông cho rằng thời gian là đối thủ duy nhất Ronaldo không thể đánh bại. Trong hơn 20 năm, siêu sao này từng vượt qua mọi giới hạn về tuổi tác, thể lực và hiệu suất ghi bàn. Nhưng World Cup 2026 đang cho thấy những dấu hiệu mà ngay cả Ronaldo cũng khó cưỡng lại.

Một ngày trước đó, Lionel Messi khiến thế giới kinh ngạc bằng cú hat-trick cho Argentina ở tuổi 39. Điều đó vô tình tạo ra kỳ vọng rằng Ronaldo cũng có thể tiếp tục tỏa sáng ở tuổi 41. Song bóng đá không phải lúc nào cũng chiều theo những câu chuyện cổ tích.

Người hùng của cả một thế hệ đang đứng trước cuộc tranh luận chưa từng có: liệu đã đến lúc Ronaldo nói lời chia tay đội tuyển quốc gia?

Trước CHDC Congo, Ronaldo không còn là trung tâm của trận đấu. Anh hiện diện trên sân nhưng không còn chi phối cuộc chơi như giai đoạn đỉnh cao. Hình ảnh ấy khiến nhiều cổ động viên Bồ Đào Nha cảm thấy tiếc nuối hơn là thất vọng.

Bởi họ hiểu vấn đề không nằm ở tinh thần hay khát khao. Ronaldo vẫn chiến đấu như mọi khi. Chỉ là cơ thể không còn đáp ứng được những gì ý chí mong muốn.

Khi lời chia tay trở thành sự tôn trọng

Phần cuối bài bình luận của A Bola gây chú ý nhất khi Saraiva trực tiếp kêu gọi Ronaldo cân nhắc việc dừng lại. Theo ông, Ronaldo không còn gì phải chứng minh với người hâm mộ, với bóng đá hay với chính bản thân mình. Mọi kỷ lục đã được thiết lập. Mọi đỉnh cao đều đã chinh phục.

Nhà báo này cho rằng một huyền thoại không trở nên nhỏ bé hơn khi giải nghệ. Ngược lại, nhiều huyền thoại còn trở nên vĩ đại hơn khi biết lựa chọn đúng thời điểm để nói lời chia tay.

Đó là quan điểm có thể gây tranh cãi tại Bồ Đào Nha, nơi Ronaldo vẫn nhận được sự tôn trọng tuyệt đối. Tuy nhiên, việc những ý kiến như vậy xuất hiện trên một trong những tờ báo thể thao lớn nhất đất nước cho thấy cuộc tranh luận về tương lai của CR7 đã thực sự bắt đầu.

Dẫu vậy, World Cup 2026 vẫn chưa kết thúc. Ronaldo vẫn còn những trận đấu phía trước, bắt đầu bằng cuộc đối đầu Uzbekistan. Và như anh từng nhiều lần chứng minh trong sự nghiệp, không ai nên vội vàng viết đoạn kết cho một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.