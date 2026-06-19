Fernandes bị chỉ trích vì không chuyền cho Ronaldo

Tiền vệ Bruno Fernandes đang phải nhận hàng chục nghìn bình luận từ người hâm mộ Bồ Đào Nha liên quan đến Cristiano Ronaldo.

Fernandes vướng chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Sau trận hòa 1-1 của tuyển Bồ Đào Nha trước CHDC Congo tại bảng K World Cup 2026 hôm 18/6, nhiều cổ động viên cho rằng Fernandes chưa tạo đủ điều kiện để Ronaldo phát huy tối đa khả năng trên hàng công. Sự bức xúc của người hâm mộ nhanh chóng bùng nổ trên trang Instagram cá nhân của ngôi sao MU.

Dưới bài đăng mới nhất của Fernandes, hàng loạt bình luận yêu cầu tiền vệ này chuyền bóng nhiều hơn cho đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha. Không ít người cho rằng Ronaldo vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển và xứng đáng nhận được sự hỗ trợ lớn hơn từ các đồng đội.

“Chuyền bóng cho Ronaldo ngay đi”, một tài khoản bình luận. Trong khi đó, nhiều người khác nhấn mạnh rằng vị thế của bóng đá Bồ Đào Nha ngày nay có đóng góp rất lớn từ siêu sao 41 tuổi. Một số ý kiến thậm chí khẳng định mọi thành tựu cá nhân của Fernandes khó có thể sánh với tầm ảnh hưởng mà Ronaldo đã tạo dựng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Ronaldo tịt ngòi trước Congo. Ảnh: Reuters.

Theo ghi nhận, bài đăng của Fernandes đã thu hút hơn 20.000 bình luận chỉ trong thời gian ngắn và con số này vẫn tiếp tục tăng. Phần lớn nội dung xoay quanh mối liên kết yếu ớt giữa anh và Ronaldo trước Congo.

Dù vậy, cũng có nhiều người lên tiếng bảo vệ Fernandes, cho rằng tiền vệ này luôn thi đấu vì lợi ích tập thể và đưa ra các quyết định dựa trên diễn biến thực tế của trận đấu. Tuy nhiên, phản ứng dữ dội từ người hâm mộ cho thấy Ronaldo vẫn sở hữu sức ảnh hưởng đặc biệt, đồng thời là cái tên nhận được sự quan tâm lớn nhất trong đội hình Bồ Đào Nha ở thời điểm hiện tại.

Highlight Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo Bồ Đào Nha khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa thất vọng 1-1 trước CHDC Congo hôm 18/6.