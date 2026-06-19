Neves thổi bùng tranh cãi khi nói về Ronaldo

Tiền vệ Joao Neves hứng chỉ trích dữ dội vì phát biểu về đàn anh Cristiano Ronaldo sau trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo ở bảng K World Cup 2026 hôm 18/6.

Ronaldo chịu chỉ trích. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi hiểu Cristiano đã làm được những gì cho đội tuyển. Nhưng hiện tại, anh ấy không khác chúng tôi. Cristiano cũng chỉ là một cầu thủ trong tập thể và luôn sẵn sàng giúp đỡ đội bóng”, Neves chia sẻ.

Dù phát biểu này được cho là nhằm nhấn mạnh tinh thần tập thể của tuyển Bồ Đào Nha, nhiều cổ động viên lại cho rằng Neves đã thiếu tôn trọng Ronaldo. Hàng loạt bình luận chỉ trích xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội của cầu thủ trẻ này chỉ trong thời gian ngắn.

Neves là người mở tỷ số cho Bồ Đào Nha trước Congo. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đại diện châu Âu làm được trong trận ra quân tại World Cup 2026. Trong cả trận, Neves cùng Vitinha kiểm soát phần lớn khu trung tuyến, nhưng những đường chuyền của bộ đôi ngôi sao PSG không tạo ra nhiều đột biến.

Neves gây tranh cãi khi nói về Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Ronaldo, trong vai trò đầu tàu trên hàng công, lại có màn trình diễn không như kỳ vọng. Kết quả này ngay lập tức làm dấy lên những tranh luận về vai trò của siêu sao 41 tuổi trong đội hình của HLV Roberto Martínez. Nhiều ý kiến cho rằng đội trưởng Bồ Đào Nha không còn đảm bảo được hiệu quả cần thiết để tiếp tục là lựa chọn số một trên hàng công.

Peter Schmeichel, thủ môn huyền thoại của tuyển Đan Mạch, cho rằng đội bóng của HLV Martinez đang sở hữu nhiều ngôi sao tấn công nhưng lại vận hành quá thận trọng, thiếu sáng tạo và chưa khai thác hết tiềm năng của đội hình. Vì vậy, áp lực dành cho Bồ Đào Nha được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trước các trận tiếp theo tại World Cup 2026.

Highlight Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo Bồ Đào Nha khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa thất vọng 1-1 trước CHDC Congo hôm 18/6.