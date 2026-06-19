Hat-trick thứ hai ở World Cup 2026 bị chặn đứng

Tiền vệ Granit Xhaka lạnh lùng dập tắt cơ hội lập hat-trick của đồng đội Johan Manzambi tại World Cup 2026.

Xhaka tạo tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 19/6, Thụy Sĩ giành chiến thắng 4-1 trước Bosnia, qua đó gia tăng cơ hội tiến sâu tại World Cup 2026. Một trong những điểm nhấn của trận đấu là quả phạt đền dành cho Thụy Sĩ ở phút 90+7. Đây được xem là cơ hội hoàn hảo để tiền đạo trẻ Johan Manzambi hoàn tất cú hat-trick đáng nhớ ở tuổi 20, sau khi anh đã ghi hai bàn ở các phút 74 và 90.

Nhiều người kỳ vọng đội trưởng Granit Xhaka sẽ nhường quyền thực hiện cho tài năng trẻ này để khép lại một ngày thi đấu thăng hoa. Một cú hat-trick tại World Cup chắc chắn sẽ là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Manzambi. Điều đó cũng giúp anh sánh ngang với Lionel Messi, người đã lập hat-trick đầu tiên tại World Cup năm nay.

Mamzabi chơi ấn tượng khi vào sân thay người. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, cựu sao Arsenal vẫn lạnh lùng bước lên chấm 11 m và thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 4-1 cho Thụy Sĩ. Quyết định của tiền vệ 33 tuổi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng Xhaka hành động hoàn toàn có lý. Trong bối cảnh cuộc đua giành ngôi đầu bảng B diễn ra quyết liệt, hiệu số bàn thắng bại có thể đóng vai trò quyết định. Mỗi bàn thắng ghi thêm đều mang giá trị chiến lược quan trọng.

Hành động của Xhaka cho thấy tư duy thực dụng và khát khao chiến thắng mạnh mẽ. Không có chỗ cho sự lãng mạn hay cảm xúc cá nhân, điều quan trọng nhất với anh là lợi ích tập thể và mục tiêu đưa Thụy Sĩ tiến xa nhất có thể tại World Cup 2026. Chiến thắng trước Qatar giúp Thụy Sĩ tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với 4 điểm sau 2 trận.

Bàn thắng giúp Qatar giành điểm số lịch sử trước Thụy Sĩ Tuyển Qatar có trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ rạng sáng 14/6.