Chị gái Ronaldo ẩn ý Bồ Đào Nha không biết chơi bóng?

Cuộc tranh luận gay gắt về vị trí và tầm ảnh hưởng của Cristiano Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ronaldo và chị gái Katia Aveiro. Ảnh: Instagram.

Trận hòa 1-1 trước CHDC Congo ở lượt mở màn bảng K World Cup 2026 hôm 18/6 nhanh chóng tạo ra làn sóng chỉ trích nhắm vào nhiều tuyển thủ Bồ Đào Nha.

Với một bộ phận người hâm mộ, nguyên nhân khiến hàng công Bồ Đào Nha chơi bế tắc nằm ở việc Ronaldo không được cung cấp đủ bóng. Một số ý kiến thậm chí khẳng định Ronaldo vẫn là nhân vật quan trọng nhất của bóng đá Bồ Đào Nha, vượt lên trên mọi ngôi sao thuộc thế hệ hiện tại.

Tranh cãi càng trở nên nóng hơn khi Katia Aveiro, chị gái Ronaldo, liên tiếp có những động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Trước đó, cô từng bấm thích một bài đăng chỉ trích Bruno Fernandes sau trận đấu. Mới đây, Katia tiếp tục đăng tải thông điệp đầy ẩn ý.

"Thật kỳ lạ, họ đột nhiên quên mất cách chuyền bóng, giành lại bóng và phản công. Trận đấu chỉ còn xoay quanh việc chuyền về ở khu trung tuyến. Một kỳ World Cup kỳ lạ. Rất kỳ lạ", chị gái Ronaldo viết trên phần story của Instagram, vốn tồn tại tối đa 24 giờ.

Dù không nhắc đích danh bất kỳ ai, nội dung này được nhiều người hiểu là lời phàn nàn về cách vận hành của tuyển Bồ Đào Nha. Trong mắt những người ủng hộ Ronaldo, đội bóng của HLV Roberto Martinez đang quá thận trọng và thiếu quyết tâm đưa bóng đến vị trí của chân sút số 7.

Bài đăng trên story của chị gái Ronaldo được chụp lại.

Sức ép hiện tại đã lan sang Joao Neves và bạn gái. Tiền vệ 21 tuổi ghi bàn mở tỷ số trước CHDC Congo nhưng vẫn bị chỉ trích dữ dội vì phát biểu sau trận.

Neves khẳng định Ronaldo làm rất nhiều cho đội tuyển nhưng hiện tại cũng chỉ là một phần của tập thể. Phát biểu mang tính đề cao tinh thần đồng đội này lại bị một bộ phận CĐV xem là thiếu tôn trọng người đội trưởng.

Điều đáng lo nằm ở chỗ những tranh cãi này xuất hiện khi World Cup mới chỉ bắt đầu. Trên sân, Bồ Đào Nha vẫn còn hai trận gặp Uzbekistan và Colombia để giành vé đi tiếp.

Ngoài sân cỏ, đội bóng của Martinez đang đối mặt một thách thức khác, làm sao cân bằng giữa vai trò biểu tượng của Ronaldo và yêu cầu vận hành của một tập thể hiện tại.

Messi gọi, Ronaldo liệu có trả lời Hat trick đẳng cấp vào lưới Algeria trong ngày ra quân đủ khiến Messi phả hơi nóng vào màn chào sân của Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha rạng sáng 18/6.