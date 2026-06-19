Tuyển Bồ Đào Nha dậy sóng vì Ronaldo

Hôm 19/6, trận hòa 1-1 trước CHDC Congo ở bảng K World Cup 2026 châm ngòi làn sóng tranh cãi dữ dội quanh Cristiano Ronaldo và các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo thổi bùng tranh cãi ở tuyển Bồ Đào Nha.

Sau tiếng còi mãn cuộc, mạng xã hội của nhiều tuyển thủ Bồ Đào Nha liên tục bị người hâm mộ tấn công. Ban đầu, Bruno Fernandes trở thành mục tiêu khi hàng chục nghìn bình luận xuất hiện dưới các bài đăng của tiền vệ này với cùng một thông điệp "hãy chuyền bóng nhiều hơn cho Ronaldo".

Nhiều CĐV cho rằng Bruno chưa tạo đủ điều kiện để đội trưởng Bồ Đào Nha phát huy khả năng trên hàng công. Một số ý kiến thậm chí khẳng định tầm ảnh hưởng của Ronaldo với bóng đá Bồ Đào Nha lớn hơn bất kỳ cầu thủ nào trong thế hệ hiện tại.

Chị gái Ronaldo là Katia Aveiro cũng gây chú ý khi bấm thích một bài đăng chỉ trích Bruno. Động thái nhanh chóng được truyền thông Bồ Đào Nha khai thác và càng khiến bầu không khí quanh đội tuyển trở nên căng thẳng.

Bạn gái Neves bị người hâm mộ công kích.

Không dừng lại ở Bruno, làn sóng chỉ trích nhanh chóng lan sang Joao Neves. Tiền vệ trẻ của PSG bị công kích sau phát biểu về Ronaldo sau trận đấu. Neves cho biết: "Cristiano làm rất nhiều cho đội tuyển, nhưng hiện tại anh ấy cũng là một phần của tập thể và luôn sẵn sàng giúp đỡ đội bóng".

Dù phát biểu này mang hàm ý đề cao tinh thần tập thể, nhiều người hâm mộ lại cho rằng Neves thiếu sự tôn trọng với người đội trưởng. Hàng loạt bình luận phản đối xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội của cầu thủ 21 tuổi.

Sự việc chưa dừng lại ở đó. Một bộ phận CĐV tiếp tục tràn vào tài khoản Instagram của bạn gái Neves, yêu cầu tiền vệ này "chuyền bóng cho Ronaldo nhiều hơn" và thể hiện sự tôn trọng với siêu sao 41 tuổi.

Trên sân, Bồ Đào Nha chưa đáp ứng được kỳ vọng. Dù Neves ghi bàn mở tỷ số trước CHDC Congo, đại diện châu Âu để Yoane Wissa gỡ hòa và chỉ giành được một điểm trong trận ra quân.

Kết quả thất vọng cùng màn trình diễn nhạt nhòa của hàng công làm bùng phát cuộc tranh luận về vai trò của Ronaldo trong đội hình hiện tại.

Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục hành trình tại World Cup 2026 với trận đấu gặp Uzbekistan (24/6) và Colombia (28/6) ở bảng K. Tuy nhiên, những tranh cãi xoay quanh Ronaldo dần tạo ra sức ép không nhỏ, đe dọa sự đoàn kết của đội tuyển ở giai đoạn quan trọng của vòng bảng.

Highlight Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo Bồ Đào Nha khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa thất vọng 1-1 trước CHDC Congo hôm 18/6.