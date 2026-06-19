Scholes: 'Ronaldo tức giận khi Messi ghi hat-trick'

Huyền thoại Manchester United, Paul Scholes, đã đưa ra những nhận định thẳng thắn về đồng đội cũ Cristiano Ronaldo tại World Cup 2026.

Ronaldo gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ trên podcast "The Good, The Bad & The Football", Scholes tiết lộ ông từng trực tiếp đặt câu hỏi với HLV Roberto Martinez về vai trò của Ronaldo. Cựu danh thủ người Anh cho rằng việc tiếp tục sử dụng Ronaldo trong đội hình xuất phát đang tạo ra khó khăn cho chiến lược gia của tuyển Bồ Đào Nha.

"Ở tuổi 41, tôi nghĩ chỉ một vị trí trên sân có thể đá chính là thủ môn", Scholes chia sẻ, "Rõ ràng Cristiano là một phần của vấn đề hiện tại ở đội tuyển quốc gia".

Sau đó, cựu tiền vệ MU cũng so sánh Ronaldo với Lionel Messi và Kylian Mbappe, những người đã tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2026. “Ronaldo sẽ rất tức giận vì Messi ghi hat-trick, Mbappe ghi hai bàn. Điều đó sẽ khiến cậu ấy phát điên. Tôi hiểu rằng Martinez hẳn phải biết Ronaldo đang làm tổn hại đến đội bóng".

Theo Scholes, Ronaldo vẫn có thể ghi bàn trong những trận đấu mà Bồ Đào Nha kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, ở các trận đấu đòi hỏi khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh và cường độ cao, sự hiện diện của CR7 đang làm giảm tính cơ động của toàn đội. Cựu tiền vệ MU cho rằng giải pháp hợp lý nhất là sử dụng Ronaldo như một "siêu dự bị" trong khoảng 15 phút cuối trận thay vì để anh đá chính ngay từ đầu.

Ronaldo đang dần trở thành bài toán khó đối với Bồ Đào Nha, tương tự những gì từng xảy ra tại FIFA World Cup 2022, giải đấu mà đội tuyển này dừng bước ở vòng tứ kết.

Highlight Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo Bồ Đào Nha khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa thất vọng 1-1 trước CHDC Congo hôm 18/6.